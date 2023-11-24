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Fransa ligi oyuncusu "Yahudi karşıtı" paylaşımdan gözaltında

24 Kasım 2023

İsrail-Hamas savaşıyla ilgili yaptığı paylaşımdan dolayı geçen ay kulübü Nice tarafından kadro dışı bırakılan Cezayirli futbolcu Youcef Atal, "terörizmi meşru gösterme" suçlamasıyla gözaltına alındı.

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Youcef Atal 2018'den bu yana Nice'de forma giyiyor.
Youcef Atal 2018'den bu yana Nice'de forma giyiyor.Fotoğraf: Norbert Scanella/IMAGO

Fransa Ligue 1 takımlarından Nice'de forma giyen Cezayirli milli futbolcu Youcef Atal, İsrail ile Hamas örgütü arasındaki çatışmalar sırasında yaptığı sosyal medya paylaşımı üzerine başlatılan soruşturmada gözaltına alındı.

Nice savcılığı tarafından yapılan açıklamada, Atal'ın "terörizmi meşru gösterme" şüphesiyle gözaltında olduğu bildirildi.

27 yaşındaki savunma oyuncusunun geçen ay, Filistinli bir vaizin "Allah'tan Yahudi halkına kara bir gün yaşatmasını" dilediği bir videoyu sosyal medya hesabından paylaştığı iddia ediliyor. Paylaşımını kısa süre sonra silen Atal, "bir nefret mesajını desteklemeyeceğini" belirterek takipçilerinden özür dilemişti.

Kulübü tarafından kadro dışı bırakılan Atal'a Fransa Futbol Federasyonu da 7 maç men cezası vermişti. Atal hakkında, Nice Valisi ve Nice Belediye Başkanının talebi üzerine savcılık tarafından soruşturma başlatılmıştı.

Cezayir asıllı Fransa milli takımı oyuncusu Karim Benzema da Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin tarafından Müslüman Kardeşler ile bağlantılı olmakla suçlanmıştı.

Müslüman ve Yahudi nüfusun yoğun olduğu Fransa'da, İsrail ile Hamas arasındaki çatışmaların ardından sıkı güvenlik önlemleri uygulanıyor.

Almanya Bundesliga ekiplerinden Mainz da Filistin yanlısı paylaşımı nedeniyle forvet oyuncusu Anwar El Ghazi'nin sözleşmesini feshetmişti. El Ghazi kararı mahkemeye taşımıştı.

AFP, dpa / GY, BK

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