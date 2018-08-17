 Fransa: İstanbul′daki dörtlü zirve 7 Eylül′de yapılmayacak | AVRUPA | DW | 24.08.2018

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AVRUPA

Fransa: İstanbul'daki dörtlü zirve 7 Eylül'de yapılmayacak

Fransız cumhurbaşkanlığı kaynakları, 7 Eylül'de İstanbul'da düzenlenmesi planlanan Suriye zirvesinin söz konusu tarihte yapılmayacağını açıkladı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Türkiy Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Türkiy Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

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Türkiye ve Rusya, Suriye’nin geleceğinin masaya yatırılacağı dörtlü bir zirveye hazırlanıyor. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Fransa ve Almanya’nın da katılacağı zirve hazırlıkları için Türkiye’yi ziyaret ediyor. (13.08.2018)

Alman hükümeti, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önerdiği, Rusya, Türkiye, Almanya ve Fransa'nın katılacağı Suriye görüşmelerine hazır olduğunu açıkladı. İran da Eylül ayında Rusya ve Türkiye liderlerini ağırlayacak. (20.08.2018)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 7 Eylül'de düzenleneceğini açıkladığı dörtlü Suriye zirvesiyle ilgili Fransız cumhurbaşkanlığı kaynaklarından açıklama geldi.

Alman haber ajansı dpa'ya konuşan kaynaklara göre, dört ülkenin liderleri "bu görüşmenin zirve seviyesinde gerçekleşmesi için çok erken olduğu konusunda" anlaştı.

Erdoğan geçen ay Türk basınına yaptığı açıklamada, Türkiye'nin 7 Eylül'de İstanbul'da Fransa, Almanya ve Rusya'nın katılacağı bir Suriye zirvesine ev sahipliği yapacağını söylemişti.

Fransa güvence istiyor

Fransız kaynaklar, zirveye dâhil olmadan önce ateşkes ve politik reformların gündeme alınacağına dair anlaşılması konusunda garanti istediklerini belirtiyor. Fransız kaynaklar, İdlib'de rejim güçlerinin operasyon başlatmasına dair "çok ciddi bir tehdit" olduğuna da dikkat çekiyor.

Alman haber ajansına konuşan kaynaklar, dört ülkenin Eylül'de İstanbul'da bir görüşme yapacağı ancak toplantının diplomatlar seviyesinde gerçekleştirileceğini belirtti.

Dörtlü zirveye ilişkin daha önce Rusya'dan yapılan açıklamada da tarih verilmemiş, zirvenin "yakın gelecekte yapılmasının planlandığı" belirtilmişti. 

DW,dpa/ÖA,CÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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