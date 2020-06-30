Fransa "her an" kontrolü kaybedebilir

Fransa'da hükümete bağlı bilim kurulu, ülkede koronavirüse karşı "her an" kontrolün kaybedilebileceği uyarısında bulundu.

Bilim kurulu tarafından Fransız hükümetine sunulan görüşte, yaklaşık iki ay süren sıkı önlemleri mayıs ayında terk eden Fransa'da "virüsün son dönemde daha aktif bir şekilde yayıldığı" ve toplumda sosyal mesafeye daha az dikkat edildiği belirtildi.

Bilim kurulu, "Kırılgan bir denge söz konusu. Her an İspanya örneğindeki gibi daha az kontrollü bir senaryoya doğru yön değiştirebiliriz" ifadesini kullandı.

Ağustostaki yaz tatilinin ardından sonbaharda virüsün yayılma hızının tekrar "yüksek bir seviyeye" çıkması ihtimaline dikkat çeken kurul, kontrolün yeniden sağlanmasının vatandaşların elinde olduğunu belirtti. Kurul bu doğrultuda vatandaşlara sosyal mesafeye dikkat etmeleri, düzenli olarak ellerini yıkamaları ve kamusal alanda maske takmaları yönündeki çağrılarını yineledi.

Koronavirüs salgını, Fransa'da iki ay süren sıkı önlemlerin ardından büyük ölçüde kontrol altına alınmıştı. Ancak açıklanan resmi verilere göre, yoğun bakımdaki COVID-19 hastası sayısı geçen Cuma'dan beri 13 arttı. Nisandan beri giderek düşen yoğun bakımdaki hasta sayısında böylece ilk kez artış kaydedilmiş oldu. Aynı dönemde 29 kişi de koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi.

Ülkede geçen hafta 7 bin yeni vaka tespit edilmesi de endişelerin artmasına neden olmuştu. Fransa'da şu ana kadar pandemi nedeniyle 30 binin üzerinde insan hayatını kaybetti.

Paris sokakta maske zorunluluğuna hazırlanıyor

Artan yeni vaka sayıları sebebiyle başkent Paris'te sokakta maske takma zorunluluğu getirilmesi bekleniyor.

Le Monde gazetesinin haberine göre, Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo başkentin belli bölgelerinde maske zorunluluğu için resmi girişimde bulundu. Fransız hükümet geçen Cuma aldığı kararda söz konusu önlemle ilgili yetkiyi yerel yönetimlere vermişti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron

Paris'te maske zorunluluğu getirilecek yerlerin; alışveriş caddeleri, Sen Nehri kıyıları, parklar, bahçeler, pazarlar ve sırada durulan tüm alanları kapsayacağı bildirildi.

Bakıcılara bin euroluk ek ödeme

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise pandemi döneminde evdeki yaşlı ve engelli bireylere yardım edecek bakıcılara sene sonuna kadar bin euroya varan ek ödemeler yapılacağını duyurdu.

Toulon kentinde konuşan Macron, Fransa'da 1,1 milyon insana evde bakım sağlayan yaklaşık 320 bin çalışana yönelik minnet duygusunu ifade ederken söz konusu primlerin devlet ve yerel yönetimlerin bütçesinden 160 milyon euroluk bir paketle karşılanacağını açıkladı.

Fransa hükümeti daha önce de pandemiden en çok etkilenen bölgelerdeki hastane ve bakımevlerinde görev yapan sağlık çalışanlarına bin 500 euroya varan ek ödemeler yapmıştı.

DW,rtr,AP/CÖ,EC

©️ Deutsche Welle Türkçe