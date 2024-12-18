Sarkozy'ye elektronik kelepçe cezası onandı

Fransa Yargıtay'ı onayladı, eski Cumhurbaşkanı Sarkozy, yolsuzluk suçlamasıyla bir yılı elektronik kelepçe takılarak çekilmek üzere toplam üç yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Fransa'nın eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, ülkede yolsuzluk suçlamasıyla kesinleşmiş hapis cezasına çarptırılan ilk devlet başkanı oldu.

Fransa Yargıtayı, Sarkozy'nin 2023 yılında verilen temyiz kararına yaptığı itirazı reddetti. Sarkozy, elektronik kelepçe takarak bir yılını ev hapsinde geçirecek. Ayrıca üç yıl boyunca seçimlere katılması da yasaklandı.

69 yaşındaki muhafazakâr politikacı, toplam üç yıl hapis cezası aldı. Bunun iki yılı ertelendi, bir yılı ise elektronik kelepçe ile infaz edilecek. Sarkozy, avukatı aracılığıyla yaptığı açıklamada, cezayı kabul ettiğini ancak Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) başvuracağını duyurdu. Ancak, AİHM süreci, cezaların infazını erteleyici bir etkiye sahip değil.

Ne olmuştu?

Sarkozy, yargıçları etkilemek amacıyla yasa dışı girişimlerde bulunduğu gerekçesiyle yargılanıyordu.

Fransız yargısı Mart 2021'de aldığı kararda, Sarkozy ile eski avukatı Thierry Herzog'un süren bir soruşturma hakkında bilgi edinmek amacıyla eski yargıç Gilbert Azibert ile "yolsuzluk anlaşması" yaptığına hükmetmişti.

Soruşturma makamları Sarkozy'nin iki resmi telefon hattını dinlemiş ve eski cumhurbaşkanının Herzog ile iletişim kurmak için "Paul Bismuth" adında üçüncü bir gayriresmi telefon hattı olduğunu keşfetmişti. Bu telefonlardan yapılan konuşmalar, Sarkozy'nin yolsuzluktan hüküm giymesine neden olmuştu. Aynı konuşmaların temyiz sürecinde bir kez daha dinlenmesi, üst mahkemenin kararında da etkili oldu. Mahkeme Herzog ve Azibert'e de Sarkozy ile aynı cezayı verdi. Avukat Herzog üç yıl süreyle avukatlık mesleğinden men edildi.

Bu dava, Sarkozy'nin siyasi kariyerine büyük bir darbe indirirken Fransa'da yolsuzlukla mücadele konusunda önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.

dpa/TY,BK

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