 Fransa erkek civcivlerin itlaf edilmesini yasakladı | Avrupa | DW | 07.02.2022

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Avrupa

Fransa erkek civcivlerin itlaf edilmesini yasakladı

Fransa'da erkek civcivlerin itlaf edilmesini yasaklayan kararname yürürlüğe girdi. Tavuk çiftliklerine kararı uygulamaya geçirmeleri için sene sonuna kadar süre tanındı.

Deutschland Männliche Küken

Fransa'da yumurta tavuğu üreten çiftliklerde yumurtadan çıkan erkek civcivlerin  kitlesel şekilde itlafına yasak getiren kararname Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kararnameye göre, tavuk çiftlikleri civcivlerin cinsiyetini 21 günlük kuluçka süresinin ilk 15 gününde tespit eden makineleri en geç yıl sonuna kadar kullanmaya başlamakla da yükümlü olacak. Böylece erkek civcivler henüz yumurtadayken tespit edilebilecek.

Avrupa Birliği (AB) içinde her yıl 50 milyonu Fransa'da olmak üzere 300 milyon dolayında erkek civcivin yumurtadan çıkar çıkmaz itlaf edildiği tahmin ediliyor. Almanya'da da erkek civcivlerin itlafı 1 Ocak'ta yasaklanmıştı. Tavukçulukta erkek civcivler hem yumurta üretmedikleri hem de yeterince et vermedikleri için itlaf ediliyor.

Fransa'daki hayvanseverler uzun yıllardır erkek civcivlerin itlafının yasaklanmasını talep ediyordu. Birçok tavuk çiftliği bu nedenle civcivlerin cinsiyetini belirlemeye yarayan makineleri kullanmaya başladı.

Yeni düzenleme ile ilgili açıklama yapan Fransız Yumurta Üreticileri Derneği (CNPO), çiftliklerin yeni uygulamaya geçiş için yeterince zamanı olduğunu savundu. Dernek Başkanı Philippe Juven, "Bu bizim istediğimizden daha hızlı oldu" dedi.

Hayvan hakları savunucuları ise kuluçka süresinin ilk 15 gününe kadar cinsiyetin belirlenmesine izin verilmesini eleştirdi. Bunun "çok geç" olduğunu savunan örgütler, yumurtadaki civcivlerin bu dönemde acıyı hissedebildikleri eleştirisinde bulundu.

AFP/BÖ,EC

© Deutsche Welle Türkçe

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