Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan yeni tavizler

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, hükümet karşıtı gösterileri sonlandırabilmek için Ocak ayı ortasında yaptığı "Ulusal Müzakere" çağrısının sonuçlarına ilişkin bir basın toplantısı düzenledi. Toplumsal bölünmeyi önlemeyi hedefleyen müzakerelerle, vatandaşlara ülkenin her yerinde düzenlenen diyalog toplantılarına katılma çağrısı yapılmıştı. Ocak ayı ortasından Mart ayı ortasına kadar süren diyalog toplantılarına internet üzerinden de olmak üzere yaklaşık bir buçuk milyon kişinin katıldığı belirtildi.

Sarı Yelekliler tarafından her Cumartesi günü düzenlenen protestoları yatıştırmak ve düşük gelirli işçilerin tepkisini dindirmek için geçen Aralık ayında yaklaşık 10 milyar euro değerinde bir önlem paketi açıklayan Macron, söz konusu müzakereler sonucu kararlaştırılan ve yeni vergi kesintileri içeren planını da kamuoyuyla paylaştı.

Fransa Cumhurbaşkanı, söz konusu vergi indirimlerinin yaklaşık 5 milyar euro değerinde olacağını belirtti. Ancak buna karşılık Fransızların daha uzun saatler çalışması gerektiğini ve kamu harcamalarının azaltılmasının şart olduğunu ifade eden Macron, "Daha fazla çalışmalıyız. Fransa, komşularından çok daha az çalışıyor. Bu konu üzerinde ciddi şekilde tartışmamız gerekiyor" dedi.

Macron, planlanan yeni vergi kesintisi nedeniyle oluşabilecek açığı kapatmak için izleyecekleri bir diğer yolun ise bazı şirketlerin şu ana kadar faydalandığı yasal boşlukların kapatılması olacağını belirtti.

Referandum tartışması

Sarı Yelekliler gösterilerindeki en önemli taleplerden biri vatandaşlara, yasalar hakkında ya da seçilmiş parlamento üyelerinin vekilliklerinin düşürülmesi konusunda bağlayıcı referandumlar düzenlenebilmesi için başvuruda bulunma hakkı tanınmasıydı.

Macron böyle bir durumun "temsili demokrasiye gölge düşüreceği görüşünde olduğunu" söyledi ancak insanların kendilerini demokratik sürece daha fazla müdahil hissetmelerini sağlamak istediğini, bu nedenle bazı konularda daha kolay referandum düzenlenebilmesi için gerekli kanun değişikliklerini yapma vaadinde bulundu.

DW,rtr,AFP/CÖ,GA

© Deutsche Welle Türkçe