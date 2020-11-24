Fransızlar Giscard d'Estaing için yasta

Fransa'nın eski cumhurbaşkanlarından Valéry Giscard d'Estaing'in Çarşamba günü Département Loir-et-Cher kentindeki evinde Covid-19 hastalığının etkileri nedeniyle hayatını kaybettiği açıklandı. Giscard d'Estaing, geçen Kasım ayı ortasında tedavi gördüğü hastaneden taburcu edilmişti.

1974-1981 yılları arasında cumhurbaşkanlığı yapan Giscard d'Estaing, Avrupa'nın reformist siyasetçilerinden biriydi.

Cumhurbaşkanlığının sona ermesinden sonra siyasetle ilgilenmeye devam eden Giscard d'Estaing, Avrupa Birliği'nin yapılanmasında önemli değişiklikler öngören Avrupa Anayasası'nın mimarlarından biriydi. Avrupa Anayasası'nın hazırlanmasına öncülük eden Giscard d'Estaing, reform planını 2002 yılında Avrupa Birliği'ne sunmuştu.

"Fransa'ya onur kazandırdı"

Fransa'nın eski Cumhurbaşkanı François Hollande, Twitter hesabından yaptığ paylaşımda "Valéry Giscard d'Estaing, Fransa'yı modernleştiren cumhurbaşkanı olarak kalacak" ifadelerini kullandı. Eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy de Giscard d'Estaing'i Fransa'ya onur kazandıran bir siyasetçi olarak tanımladı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da yaptığı açıklamada, Giscard d'Estaing'in ilerici bir cumhurbaşkanı olduğunu belirterek "Fransa'ya getirdiği yönelimler, hala bizim attığımız adımlara öncülük ediyor" ifadelerini kullandı.

Fransa'ya başsağlığı mesajları

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas da Giscard d'Estaing'i "büyük bir Fransız ve büyük bir Avrupalı" olarak nitelendirdi. Açıklamasında Giscard d'Estaing'in Almanya'nın eski başbakanı Helmut Schmidt'le olan dostuğuna değinen Maas, Giscard d'Estaing'in Almanya-Fransa dostluğuna önemli katkılarda bulunduğunu söyledi.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de Giscard d'Estaing'i büyük bir Avrupalı olarak nitelendirirken Fransız halkına da başsağlığı diledi. AB Konseyi Başkanı Charles Michel de Giscard d'Estaing'in Fransa'nın modernisti ve Avrupa'nın da lokomotifi olduğunu söyledi.

Giscard d'Estaing hakkında taciz iddiası

Öte yandan geçen Mayıs ayında Alman yayın kuruluşu WDR, Giscard d'Estaing’e yönelik bir cinsel taciz iddiasını gündeme getirmişti. WDR‘de çalışan bir kadın gazeteci, söyleşi gerçekleştirdiği sırada Giscard d'Estaing’in kendisine “müstehcen“ şekilde dokunduğunu iddia etmiş, Giscard d'Estaing de bu suçlamayı “grotesk“ (abartılı şekilde gülünç) şeklinde nitelendirerek geri çevirmişti. WDR‘in dışardan görevlendirdiği bir avukatlık bürosu ise olayı inceleyerek kadın gazetecinin anlatımlarının "tamamen inandırıcı" olduğu kanısına varmıştı. Olay daha sonra kadın gazetecinin şikayetiyle yargıya taşınmıştı.

AFP,dpa/HS,GA

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