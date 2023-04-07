Fransızlar enflasyon nedeniyle daha az şarap içiyor

Fransa'da ortalama şarap tüketimi, enflasyonun etkisiyle azaldı. Yapılan araştırmaya göre yaşlılar gençlere oranla dört kat daha fazla şarap içiyor.

Şarap satışlarının en yüksek olduğu ülkelerden Fransa'da, artan fiyatlar nedeniyle kişi başına şarap tüketiminin geçen yıl az da olsa düştüğü bildirildi. Televizyon kanalı BFMTV'nin, NielsenIQ adlı kamuoyu araştırma şirketinin verilerine dayandırdığı haberine göre, 2021 yılında, senede 30 litre olan hane başına şarap tüketimi, 2022'de 29 litreye geriledi. Ancak enflasyon nedeniyle aynı dönemde hane başına şaraba ayrılan ortalama bütçe yüzde 1,6 oranında artarak 131 euroya çıktı.

BFMTV'ye konuşan NielsenIQ'dan kamuoyu araştırma uzmanı Nicolas Leger, "Şarap, Fransızların sofrasındaki yerini hala koruyor. Ancak tüm diğer temel tüketim ürünleri gibi gibi o da enflasyondan etkileniyor. Rengi farketmeksizin Fransızlar daha az ve daha ucuz şaraba yöneliyor" dedi.

Fransa'da hanelerin yüzde 75'i perakende satış noktalarından şarap alıyor; bu da 2019 yılından bu yana değişmeyen bir oran. Yapılan araştırmanın ilginç bir sonucu da, yaş ortalaması ile şarap tüketiminin aynı anda artması. İlgili habere göre Fransa'da 65 yaş üstü tüketiciler, 35 yaş altı tüketicilere göre dört kat daha fazla şarap içiyor.

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dpa / ET,EC

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