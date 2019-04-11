Fransız parlamenter soykırım tartışmasını sosyal medyaya taşıdı

Fransa'nın 24 Nisan'ı "Ermeni soykırımını anma günü" ilan etmesinin ardından Türkiye ve Fransa arasında yaşanan gerginlik, Antalya'da düzenlenen NATO Parlamenter Asamblesi Akdeniz-Orta Doğu Özel Grubu Ortak Toplantısı'na yansıdı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun "Soykırım ve tarih konusunda Türkiye'ye ders verebilecek en son ülke Fransa'dır" sözleri üzerine beraberindeki heyetle birlikte toplantıyı terk eden Fransız parlamenter Sonia Krimi, Dışişleri Bakanı'na tepkisini bir kez daha sosyal medya üzerinden gösterdi. Twitter'da bu kez resmi bir basın açıklaması paylaşan Krimi, "Fransa kendi tarihi ile nasıl başa çıkacağını biliyor. 24 Nisan'ı Ermeni soykırımını anmak için ulusal gün ilan ederek kimseye ders verme niyetinde olmadı. Fransa Türkiye dahil hiçbir ülkenin ders vermesini de saldırısını da kabul etmez" dedi.

Türk ulusuna büyük saygı duyduğunu ve NATO Parlamenter Asamblesi üyesi olarak Türkiye'nin uluslararası arenadaki öneminin farkında olduğunu belirten Krimi, tarihi yazmanın tek bir otoritenin elinde olmadığını vurgulayarak, "Türkiye ve Fransa gibi büyük halkların onuru tarihin gerçekler üzerinden tesis edildiğini tanımaktan geçer" sözleri ile tepkisini dile getirdi.

Antalya'da NATO toplantısında neler yaşandı?

Antalya'daki NATO toplantısında Fransız parlamenter ile yaşanan gerginlik, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un Fransa'nın "Ermeni soykırımı anma günü" ilan etme kararını eleştirmesi üzerine başladı. Şentop konuşmasında "Devlet ciddiyetinden uzak bu girişim, asılsız ve hukuki dayanağı olmayan bir iddia aracılığıyla tarihin siyasallaştırılmasından başka bir amaca hizmet etmemektedir" dedi.

Toplantıda söz alan Fransız parlamenter Sonia Krimi, Şentop'un sözleri karşısında şoke olduğunu söyleyerek, "Tarih kazananlar tarafından yazılmaz mı? Birçok ülke için PKK terörist değildir ama sizin için böyledir. Bunu dikkate almamız gerekiyor" cevabını verdi. Çavuşoğlu ise "Soykırım ve tarih konusunda Türkiye'ye ders verebilecek en son ülke Fransa'dır. Çünkü Ruanda'da, Cezayir'de olanları unutmadık. Fransa kendi karanlık tarihine baksın, Türkiye'ye ders vermeye kalkmasın" sözleri ile Krimi'ye tepki gösterdi. Krimi ve Fransız heyetinde yer alan isimler Çavuşoğlu'nun sözleri üzerine salondan ayrıldı.

"Çavuşoğlu Twitter'da engelledi"

Toplantıyı terk etmesinin ardından sosyal medyada paylaştığı mesajında Krimi, "kibirli" olarak nitelendirdiği Çavuşoğlu'nu kibir ve nezaket konusunda ders vermeye çalışmakla suçladı.

Krimi ayrıca Dışişleri Bakanı'nın kendisini Twitter üzerinden engellediğini duyurarak, "Türk Dışişleri Bakanı beni Twitter'da engelliyorsa... Demokrasi ve diplomasi açısından güzel bir ders" sözleri ile tepkisini dile getirdi.

Fransa Perşembe günü 1915 olaylarının yıldönümü olan 24 Nisan'ı "Ermeni soykırımını anma günü" ilan etme kararı almıştı. Fransa'nın kararı Türkiye tarafından kınanırken, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Ülkesinde siyasi sorunlar yaşayan Macron'un günü kurtarma gayretiyle tarihi hadiseleri politik malzeme haline getirmesini reddediyoruz" açıklamasında bulunmuştu.

DHA,AFP/ÖA,BK

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