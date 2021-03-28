 Fransız ilaç şirketine zayıflama hapı nedeniyle milyonluk ceza | AVRUPA | DW | 29.03.2021

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AVRUPA

Fransız ilaç şirketine zayıflama hapı nedeniyle milyonluk ceza

Fransız ilaç şirketi Servier, tehlikeli zayıflama hapları nedeniyle hakkında açılan davada 2 milyon 700 bin euro para cezasına mahkum edildi.

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Fransız ilaç şirketi Servier, tehlikeli zayıflama hapları nedeniyle hakkında açılan davada 2 milyon 700 bin euro para cezası ödemeye mahkum edildi. AFP haber ajansı, Paris’te görülen davada, Fransız şirketin, taksirle adam yaralama ve öldürme ile insanları ağır biçimde aldatma suçlarının sabit görülmesi nedeniyle 2 milyon 700 bin euro ağır para cezasına çarptırıldığını bildirdi.

Fransa’da zayıflama hapının adı olan Mediator'un ismiyle anılan skandalda davaya bakan savcılar çok daha yüksek cezalar talep etmişti. Fransa yakın tarihinin en büyük skandalların biri olan Mediator Skandalı davasında şirketin eski yöneticisi de 4 yıl tecilli hapis cezasına çarptırıldı. Dava 2019 yılından bu yana görülüyordu. Servier şirketinin zayıflama hapları ile ilgili inceleme başlatan sorumlu ilaç denetleme dairesi, söz konusu haplar nedeniyle en az 500 kişinin hayatını kaybetmiş olabileceğini ortaya çıkarmıştı.

Hipertansiyon, kalp ve damar hastalığına yol açtı

Mediator zayıflama haplarının hipertansiyon, kalp ve damar hastalıklarına neden olduğu tespit edilmişti. 1970’lerden bu yana Fransa’da satılan ilaç esasen diyabet hastaları için üretilmeye başlamış, ancak sonrasında ülkede onlarca yıl, çoğu kilo vermek isteyenler olmak üzere reçete ile satılmıştı.

Şirket, ilaca yönelik suçlamaları rededdiyor. Davada kararı açıklayan hâkim, şirket yöneticilerine "İlacın tehlikeleri yıllardır bilinmesine rağmen tedbir alma yoluna gitmediniz ve tüketicileri aldattınız" dedi. Davayla bağlantılı olarak Fransa İlaç Güvenliği Ulusal Ajansı da 300 bin euro cezaya mahkum edildi. Şirket, hakkındaki dolandırıcılık suçlamasından ise beraat etti.

Servier firmasının piyasaya sürdüğü ilacın, 2009'da piyasadan kaldırılana kadar 5 milyon kişi tarafından kullanıldığı bildiriliyor.

dpa/ETO,EC

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