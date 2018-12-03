 Fransız hükümetinden protestolar sonrası geri adım | AVRUPA | DW | 04.12.2018

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AVRUPA

Fransız hükümetinden protestolar sonrası geri adım

Fransa’da "Sarı Yeleklilerin" protestoları nedeniyle zor durumda olan hükümet geri adım atmaya hazırlanıyor. Hükümetin protestoların ardından akaryakıt vergi artışını askıya almaya hazırlandığı bildirildi.

Frankreich Präsentation 10-Jahres-Energieplan (picture-alliance/dpa/Maxppp/B. Eliot)

Fransa'da Sarı Yeleklilerin düzenlediği protestolar nedeniyle zor günler geçiren hükümet çareyi geri adım atmakta buldu. Ajansların hükümet kaynaklarına dayandırdıkları habelere göre Fransız hükümeti şiddetli protesto gösterilerinin ardından akaryakıt vergi artışını 1 Ocak itibariyle askıya almaya hazırlanıyor.

Protestoları dindirmeyi amaçlayan kararın bugün Başbakan Edouard  Philippe tarfından açıklanması bekleniyor. Askıya alma kararı ile birlikte Başbakan Philippe tarafından başka önlemlerin de açıklanacağı bildiriliyor.

Ülkede iki haftayı aşan süredir protesto gösterileri düzenleyen "Sarı Yelekliler"in temsilcilerinin, Başbakan Edouard Philippe ile bugün için planlanan görüşmeyi iptal ettikleri açıklanmış, Fransız Haber Ajansı'na (AFP) konuşan göstericiler, görüşmeyi "güvenlik gerekçesiyle" iptal ettiklerini belirtmişti.

Frankreich Macron nach den Ausschreitungen der Gelbwesten

Macron zor durumda

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akaryakıt vergilerine karşı 17 Kasım'da aniden başlamıştı. Göstericiler bazı yolları trafiğe kapatmanın yanı sıra alışveriş merkezleri, yakıt depoları ve havalimanlarına erişimi de engellemişti. Fransız medyasında yer alan haberlerde, "Sarı Yelekliler"in gösterilerinin 2017 yılında göreve gelen Fransa Cumhurbaşkanı Macron'u zor duruma soktuğu ifade ediliyor.

Frankreich Gelbwesten-Protest in Molsheim

Haftasonu Paris'in en lüks semtlerinde araçları ateşe veren, mağazaları yağmalayan, lüks konutları ve kafeleri tahrip eden göstericilerin 1968 yılından bu yana başkentte yaptıkları en ağır olayları polis yatıştırmakta güçlük çekmişti. Hafta sonu ülke genelinde düzenlenen gösterilerde yaklaşık 260 kişi yaralanmıştı.

AFP, Reuters/SSB, HT

© Deutsche Welle Türkçe     

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