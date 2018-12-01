 Fransız hükümeti ″Sarı Yelekliler″ ile görüşecek | AVRUPA | DW | 03.12.2018

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AVRUPA

Fransız hükümeti "Sarı Yelekliler" ile görüşecek

Fransa Başbakanı Edouard Philippe akaryakıt zamlarına karşı "Sarı Yeleklilerin" düzenlediği gösterilerde çıkan olaylar sonrasında protestocular ve siyasi parti temsilcileriyle bir araya gelecek.

Frankreich Macron nach den Ausschreitungen der Gelbwesten (Getty Images/AFP/S. Mahe)

Akaryakıt zammına karşı on gündür devam eden gösteriler nedeniyle zor bir dönem yaşayan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, başkent Paris'i savaş alanına çeviren gösteriler nedeniyle dün bir acil kriz toplantısı yaparak siyasi liderler ve göstericilerle görüşmeler yapması için hükümete talimat verdi.

Elysee Sarayı’ndan yapılan açıklamada Başbakan Philippe’nin salı günü protestoları organize edenler ve parti liderleri ile diyalog amacıyla bir araya geleceği bildirildi.

Çevre Bakanı Francois de Rugy geçen hafta “Sarı Yeleklilerin” temsilcileriyle bir araya gelmiş ancak protestoları sona erdirmeye ikna edememişti.

Gösterilerde araçlar ateşe verilmişti

Gösterilerde araçlar ateşe verilmişti

Fransa Kasım ayının ortasından bu yana akaryakıt zamlarını ve hükümetin reform politikalarını protesto etmek için sarı yelek giyen göstericilerin protestolarına sahne oluyor. Fransa'da son 1 yılda akaryakıt fiyatları yüzde 20'den fazla artmıştı.

"Sarı Yelekliler" olarak adlandırılan göstericilerin eylemleri 17 Kasım'da aniden başlamıştı. Göstericiler bazı yolları trafiğe kapatmanın yanı sıra alışveriş merkezleri, yakıt depoları ve havalimanlarına erişimi de engellemişti.

Frankreich Gelbwesten-Protest in Paris

Cumartesi günü Paris'in en lüks semtlerinde araçları ateşe veren, mağazaları yağmalayan, lüks konutları ve kafeleri tahrip eden göstericilerin 1968 yılından bu yana başkentteki en ağır protesto gösterisini polis yatıştırmakta güçlük çekti.     

Olaylar sonucu 412 kişinin gözaltına alındığı açıklandı. Göstericilerden 378'inin hâlâ gözaltında bulunduğu kaydedildi.

AFP, AP / SSB, HT

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