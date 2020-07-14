Frankfurt'ta polise saldırı sonrası ek güvenlik önlemleri

Frankfurt'ta Cumartesi'yi Pazar'a bağlayan gece gençlerden oluşan kalabalık bir grubun polise saldırmasıyla yaşanan olaylar "göçmen kökenliler"le ilgili tartışmaları alevlendirdi. Frankfurt kentinin de dahil olduğu Hessen eyaletinde polis teşkilatı son günlerde aşırı sağ skandallarla gündemdeydi. Cumartesi gecesi kent merkezindeki Opera Meydanında çıkan, beş polis memurunun yaralandığı ve 39 kişinin gözaltına alındığı olaylar sonrasında kentte ek güvenlik önlemleri alındı.

Opera Meydanı'nda 39 kişi gözaltına alındı

Frankfurt Kent Konseyi Güvenlik Sorumlusu Markus Frank, haftasonunda çıkan olayların masaya yatırıldığı bugün düzenlenen toplantı sonrası yaptığı açıklamada, Opera Meydanına Cuma ve Cumartesi günleri geceyarısından sonra giriş yasağı getirilmesi, gece saat 01.00'den sonra da meydanın tamamen kapatılması kararı alındığını bildirdi.

"Amaçlarının, Frankfurt dışından gelenlere, kente gelmelerine değmeyeceği mesajı vermek olduğunu" belirten Frank, meydanın kapatılmasının yanı sıra kent çevresinde de güvenlik kontrollerinin artırılacağını kaydetti. Haftasonunda çıkan olaylarda gözaltına alınan 39 kişiden 29'unun Frankfurt dışından kente geldiği belirlenmişti.

Cumartesi gecesi neler yaşandı?

Frankfurt Emniyet Teşkilatı, olayın yaşandığı gece kent merkezindeki Opera Meydanda düzenlenen "açık hava partisi"nde üç bin kişinin toplandığını, sabah saat 03.00 sularında 25-30 kişinin karıştığı bir kavga sonucu yaralanan bir kişinin yere düşüp kalması nedeniyle on kadar polis memurunun "kavgayı yatıştırmak ve yaralıya yardım" amacıyla müdahalede bulunduğunu bildirmişti.

Emniyet Müdürü Gerhard Bereswill

Kavga sırasında olay yerinde yaklaşık 500-800 kişinin bulunduğunu belirten Emniyet Müdürü Gerhard Bereswill, kavganın taraflarının hep birlikte polis memurlarını "şişe yağmuru"na tuttuğunu söylemiş, "Bir şişe polis memuruna isabet ettiğinde sevinç gösterilerinde bulundular. Nitelik, ama aynı zamanda nicelik açısından Frankfurt'ta şimdiye kadar böyle birşeye tanık olmadım" demişti. Bereswill, kalabalıktan bir kişinin tek başına 20'den fazla şişe fırlatarak ve diğerlerini de teşvik ederek dikkat çektiğini kaydetmişti.

Bereswill, olaya karışan "çoğunluğu göçmen kökenli" kişilerin büyük bölümünün poliste hırsızlık ve uyuşturucu madde yasasını ihlal gibi suçlardan kaydının bulunduğunu ve yaşlarının 17 ile 23 arasında değiştiğini açıklamıştı.

"Uyum" tartışması

Frankfurt Emniyet Müdürü'nün, şehir merkezinde polise saldıranların "çoğunlukla göçmen kökenli erkekler"den oluştuğunu açıklaması, sağ çevrelerde "öncü kültür" ve uyum tartışmalarının yeniden alevlenmesine yol açtı. Sağ popülist Almanya için Alternatif (AfD) partisinin meclis grubu başkanı Alice Weidel, Twitter hesabından taşkınlık görüntülerini paylaşarak "artık kararlılıkla harekete geçilmesi" çağrısı yaparken partinin meclis grubu içişleri sözcüsü Gottfried Curio, "göçmen suçları" ifadesini kullandı. Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) partili Stefan Müller Stuttgart'ın ardından Frankfurt'ta yaşananlar sonrası "şiddetin kökeninin adını açık bir şekilde koymak gerektiğini" belirterek bunun "entegrasyonun başarısızlığına ve sol elitlerin çarpıklıkları inkar etmesi"ne dayandığını savundu.

AfD'li Alice Weidel

Stuttgart kentinde 20 Haziran Cumartesi gecesi polisin uyuşturucu kontrolü yapmak istemesi üzerine yaklaşık 500 kişilik bir grup taş ve şişelerle polis memurlarına saldırmış, kent merkezindeki yaklaşık 40 mağazanın camları kırılmış, bazıları da yağmalanmıştı. Olaylarda en az 19 polis memurunun yaralandığı bildirilmişti.

dpa/BK,HT

©️ Deutsche Welle Türkçe