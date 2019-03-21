 Frankfurt′ta Nevruz gösterisi | ALMANYA | DW | 23.03.2019

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

ALMANYA

Frankfurt'ta Nevruz gösterisi

Frankfurt'ta yapılan Nevruz etkinliği, polisin verdiği bilgilere göre olaysız geçti. Polis, gösteri öncesinde çok sayıda sustalı çakıya el konulduğunu açıkladı. Gösteride Öcalan ve PKK bayraklarına da izin verilmedi.

default

Almanya'da bu yıl Nevruz kutlamalarının merkezi Frankfurt oldu. Kentte düzenlenen yürüyüş ve gösteriye Almanya'nın çeşitli şehirlerinden gelen 10 binden fazla kişi katıldı.

Frankfurt polis sözcüsü Isabell Neumann Protestan Haber Ajansı'na (epd) yaptığı açıklamada, Nevruz etkinliğinin olaysız geçtiğini söyledi. Polis sözcüsü Neumann, yürüyüş ve gösteri öncesinde polisin Almanya'da yasak olan yüzlerce PKK bayrağına el koyduğunu söyledi. Neumann, bayrakların çoğunda "Türkiye'de terörist olarak cezaevinde bulunan eski PKK lideri Abdullah Öcalan'ın fotoğrafının bulunduğunu" belirtti.

Çok sayıda sustalı çakıya el kondu

Frankfurt polisi resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamalarla Nevruz yürüyüşü ve gösterisi hakkında bilgi verdi. Bir paylaşımda, "Bir otobüste yapılan kontrolde çok sayıda sustalı çakı, çok sayıda işaret fişeği, bir elektroşok tabancası (taser), ve tabanca şeklinde bayıltıcı sprey ile Öcalan afişlerine el konuldu" denildi. "Otobüsteki kişilerin Nevruz gösterisine gitmekte" olduğu belirtilerek, Frankfurt'a girişlerine izin verilmediği ifade edildi.

Öcalan posterleri ve PKK bayrakları yasaktı

Frankfurt polisi, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımlarda "Üzerinde Öcalan'ın olduğu bayrak ve afişleri bulundurmak ve göstermenin yasaklandığı" konusunda uyarıda bulundu. Ayrıca, "PKK sembollerinin" de yasak olduğu vurgulanarak, her ikisinin de "cezai işleme tabi olduğu" belirtildi.

Alman hükümeti 1993 yılından bu yana geçerli olan PKK yasağını Mart 2017 ayında genişletmiş, gösterilerde PKK sembollerinin yanı sıra Abdullah Öcalan'ın fotoğrafları yasaklanmıştı.

Frankfurt'ta bugün sabah saatlerinde iki ayrı güzergahtan yapılan yürüyüşün ardından Rebstock alanında "Nevruz, özgürlük bayramı-Abdullah Öcalan'a özgürlük" sloganı ile bir gösteri düzenlendi. Kürdistanlılar Demokratik Toplum Federasyonu tarafından düzenlenen Nevruz etkinliğine 37 bin kişinin katılması bekleniyordu.

  • default

    Diyarbakır'da Nevruz kutlamaları

    Kaleme izin yok

    Güvenlik güçleri Nevruz kutlamalarının yapıldığı alan çevresinde salı gecesinden itibaren nöbet tutmaya başladı. Alanda 8 bin polis görev yaptı. Geceden alana giren seyyar satıcılar ve sahne görevlileri detaylı aramadan geçirildi. Gazetecilerin kalemleri güvenlik gerekçesiyle toplatıldı.

  • default

    Diyarbakır'da Nevruz kutlamaları

    Alana yiyecek ve içecek alınmadı

    Nevruz’u belki de aslına uygun kutlayanların başında piknikçiler geliyor. Nevruz katılımcıları kutlama alanının etrafında mangal yakıp, semaverlerde çay demlerdi. Ancak bu yıl alana yiyecek ve içecek alınmadı.

  • Türkei - Newrozfest in Diyarbakır (DW/K. Konuksever )

    Diyarbakır'da Nevruz kutlamaları

    Sahne önü cazibe noktası

    Nevruz kutlamalarında en çok tercih edilen yer sahne önü. Bariyerlerle kalabalığı sahneden uzak tutmaya çalışan organizatörler genelde başarılı olamıyor. Bu yıl da alana girenler sahne önünde yer kapmak için birbirleriyle yarıştı.

  • default

    Diyarbakır'da Nevruz kutlamaları

    Yerel giysiler tercih edildi

    Kutlamalarda renkli yerel giysiler ağırlıktaydı. Yerel giysiler kentte bir sektör haline gelmiş durumda. Çocuklar da dahil birçok kişi kutlamalara bu renkli giysilerle katıldı.

  • default

    Diyarbakır'da Nevruz kutlamaları

    Seyyar satıcılar alana alınmadı

    Kutlamalara katılanların kaçınılmaz olarak birkaç saat içinde acıkması nedeniyle seyyar tezgahların etrafında kümeler oluşuyor. Ancak güvenlik gerekçesiyle bu yıl seyyar satıcılar alana alınmadı.

  • default

    Diyarbakır'da Nevruz kutlamaları

    Farklı kesimlerden katılım

    Kutlamalara davet edilen siyasetçiler, yazarlar, gazeteciler ve sanatçılar etkinlikleri protokol tribününden izledi. HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, DTK Eş Başkanı Bedran Öztürk ve Mardin eski Belediye Başkanı Ahmet Türk konuşma yaptı.

  • default

    Diyarbakır'da Nevruz kutlamaları

    Meydan doldu

    Ateşin yakılmasından sonra sahne alan Kürt grupların müzikleriyle halaylar çekildi. Polisin verdiği bilgiye göre, geçen yıla kıyasla bu yıl daha düşük bir katılım oldu. Katılımın 20 bin ila 22 bin arasında olduğu belirtildi.

  • default

    Diyarbakır'da Nevruz kutlamaları

    Kürt sanatçılar sahne aldı

    Diyarbakır Nevruz’unda Halime Ömeri, Xéro Abbas, Rojhılat Ma ve Bandista Müzik grubu sahne aldı. Sahnede Xero Abbas görünüyor.

  • default

    Diyarbakır'da Nevruz kutlamaları

    Nevruz ateşi

    Biri katılımcıların diğeri de sahnenin önünde olmak üzere iki Nevruz ateşi yakıldı.


epd,dpa/JD,ÖA

© Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

Nevruz’da tek beklenti: Barış

Diyarbakır’da yapılan Nevruz kutlamaları seçim mitingi havasında geçti. Konuşmalarda yerel seçimler ve açlık grevlerinin sona erdirilmesi talebi öne çıktı. Katılımcılar ise barış istediklerini dile getirdi. (21.03.2019)  

Nevruz finali Diyarbakır’da yapıldı

Kırk ayrı merkezde yapılan organizasyonlarla kutlanan Nevruz Bayramı’nın finali Diyarbakır’da gerçekleştirildi. Önceki senelere göre katılım daha az olsa da alana coşku hâkimdi. (21.03.2018)  

Nevruz konuşmaları nedeniyle Demirtaş ve Önder'e hapis cezası

2013'teki Nevruz mitinginde yaptıkları konuşmalarda "terör örgütü propagandası" yapmakla suçlandıkları davada Selahattin Demirtaş 4 yıl 8 ay, Sırrı Süreyya Önder ise 3 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. (07.09.2018)  

Nevruz etkinliğinde Afrin protestosu

Almanya'nın Hannover kentinde yapılan Nevruz etkinliğine yaklaşık 11 bin kişinin katıldığı belirtiliyor. Etkinlikte, Türkiye'nin Afrin'e yönelik operasyonu protesto edildi. Polis, PKK ve Öcalan bayraklarına izin vermedi. (17.03.2018)  

Diyarbakır'da Nevruz kutlamaları

Birçok farklı yerde yapılan Nevruz kutlamalarının finali Diyarbakır’da gerçekleştirildi. Kent sakinleri ve kent dışından gelen on binlerce kişi Bağlar ilçesindeki Nevruz kutlamalarına katıldı. (21.03.2018)  

Benzer içerik

Newroz Feier in Diyarbakir

Nevruz’da tek beklenti: Barış 21.03.2019

Diyarbakır’da yapılan Nevruz kutlamaları seçim mitingi havasında geçti. Konuşmalarda yerel seçimler ve açlık grevlerinin sona erdirilmesi talebi öne çıktı. Katılımcılar ise barış istediklerini dile getirdi.

Abdullah Öcalan

Öcalan 20 yıldır İmralı'da 15.02.2019

İmralı Cezaevi’nde yatan PKK lideri Abdullah Öcalan’ın yakalanıp Türkiye’ye getirilmesinin üzerinden yirmi yıl geçti. Diyarbakır'da Öcalan'ı "Kürt halkının lideri" olarak görenler de var, onunla anılmak istemeyenler de.

Syrien angehörige des IS in kurdischer Gefangenschaft

Suriyeli Kürtler: IŞİD'lileri serbest bırakmayız 18.02.2019

Suriye'nin kuzeyindeki Kürt güçler, ellerindeki IŞİD'lileri serbest bırakmayı düşünmediklerini, ancak daha fazla çaba sarf edilmemesi durumunda IŞİD'lilerin bölge ve dünya için bir "saatli bomba" olacağını söyledi.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Deutschland Anti-Terror-Übung der Polizei in Hamburg (picture-alliance/dpa/D. Bockwoldt)

Almanya'da terör operasyonunda 11 zanlı gözaltına alındı

Almanya'da terörle mücadele operasyonunda 11 zanlı gözaltına alındı. Başsavcılık, zanlıların araç ve silahla saldırı hazırlığı içinde olduklarından şüphelenildiğini açıkladı.  

FOTO-GALERİ

Eröffnung Wonderland Eurasia Ankara Erdogan (Reuters/Presidential Press Office)

Erdoğan Ankapark'ın açılışını yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da "Wonderland Eurasia" ismiyle de bilinen Ankapark'ın açılışını gerçekleştirdi. İnşaatı pek çok kez durdurulan parkı kurma fikrini ise Melih Gökçek ortaya atmıştı.  