Frankfurtlu avukat Başay Yıldız'a dördüncü tehdit mektubu

Frankfurtlu avukat Seda Başay Yıldız'a "NSU (Nasyonal Sosyalist Yeraltı) 2.0" imzalı dördüncü tehdit mektubu gönderildi.

Frankfurter Allgemeine Zeitung'un haberinde yer verilen söz konusu bilgiyi Frankfurt Başsavcılığı Salı günü teyit etti. Başsavcılık sözcüsü Nadja Niesen, mektubun doğrudan Başay Yıldız'ın çalıştığı hukuk bürosuna faks vasıtasıyla ve şifreli bir bağlantı üzerinden gönderildiğini söyledi.

Niesen, mektubun biçim açısından Başay Yıldız'ın daha önce aldığı üç mektupla tıpatıp aynı olduğunu söyledi. Sözcü, mektubun içeriğine ilişkin bir bilgi vermektense kaçındı. Mektubu gönderen kişinin kimliğinin belirsizliğini koruduğu bilgisini aktaran Niesen, ilgili soruşturmanın sürdüğünü söyledi.

NSU davası müdahil avukatlarından olan Başay Yıldız'ın aldığı tehdit mektuplarından ilki Ağustos 2018'de gönderilmişti. Mektubu inceleyen yetkililer, Başay Yıldız'a ait kişisel bilgilerin Frankfurt emniyetinden çıkarıldığını tespit etmişlerdi. Sürdürülen soruşturmalar kapsamında Frankfurt emniyeti içerisinde aşırı sağcı bir grubun mevcut olduğu belirlenmiş ve soruşturma başlatılmıştı.

"Tehditlere boyun eğmeyeceğim"

Seda Başay Yıldız, Aralık ayınca aldığı ikinci tehdit mektubunun içeriğine ilişkin DW Türkçe'ye şu bilgileri vermişti:

"Ağustos ayındaki ilk tehditten sonra bildiğiniz üzere 6 polis açığa alınmıştı. Son gelen tehdit yazısında onlara atıf yapılıyor, 'anlaşılan meslektaşlarımıza ne yaptığının bilincinde değilsin' deniliyor, bunun sonuçsuz kalmayacağı ifade ediliyor, 'Türk domuzu' gibi ırkçı hakaretlere yer veriliyor. Ayrıca bu sefer annemin, kocamın, babamın isimlerine yer veriliyor. Babamın sosyal medya hesapları yok, cep telefonu bile benim üzerime, bu bilgileri herhangi birinin edinmesi mümkün değil. Demek ki Ağustos ayında polis bilgisayarında benim bilgilerim alınırken ailemin bilgileri de alınmış ve bana dört ay sonra 'babanın, annenin, eşinin ismini, çocuğun doğum tarihini de biliyoruz' mesajı verilmek istenmiş."

Başay Yıldız, "İkametgâhımı değiştirdim, yeni adresim gizli. Daha güvende hissediyorum ama mesela dün akşam bürodan çıkarken bir sağ bir sola bakıyorum… Dikkatliyim ama korkmuyorum, çünkü istedikleri bu, tehditlere boyun eğmeyeceğim" demişti.

Müvekkilleri arasında Usame bin Ladin'in eski koruması Sami A. da bulunan Başay Yıldız, NSU örgütüne yönelik davada müdahil avukat olarak görev yapmıştı.

DW,dpa,epd/BÜ,HT

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