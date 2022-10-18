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Fotoğraf: Hannelore Förster/imago
KültürAlmanya

Frankfurt Kitap Fuarı törenle başladı

50 dakika önce

Edebiyatın yanı sıra siyasetin de gündemde olduğu Frankfurt Kitap Fuarı'nın açılışında konuşan Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, Ukrayna'daki yayın sektörü ile dayanışma çağrısında bulundu.

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74'üncü Frankfurt Kitap Fuarı, Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ve İspanya Kralı Felipe'nin katıldığı açılış töreni ile başladı. 23 Ekim'e kadar sürecek olan fuarın bu yıl konuk ülkesi İspanya oldu.

Kraliçe Leitizia ile törene katılan Kral Felipe, İspanya'nın fuara konuk ülke olarak katılmasından şeref duyduğunu belirterek, bu "Avrupalı ve kültürel vitrinde" İspanya'nın edebiyatını, dilini ve "parlak yaratıcılığını" sergileyeceğini ifade etti.

31 yıl önce de İspanya'nın Frankfurt Kitap Fuarı'nda konuk ülke olduğunu hatırlatan Kral, "Bugünkü İspanya ile eski İspanya'nın" aynı olmadığını ifade ederek, ülkenin 1986  yılında Avrupa Birliği üyesi olması ile derin değişimlerin yaşandığına dikkat çekti. Kral, ancak İspanya'nın kitaplara verdiği değerin hiç değişmediğini vurguladı.

(Soldan) Kraliçe Leitizia, Kral Felipe, Cumhurbaşkanı Steinmeier ve eşi Elke Budenbender açılışı birlikte yaptı.
(Soldan) Kraliçe Leitizia, Kral Felipe, Cumhurbaşkanı Steinmeier ve eşi Elke Budenbender açılışı birlikte yaptı.Fotoğraf: Kai Pfaffenbach/REUTERS

Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier de açılış konuşmasında siyasi mesajlar vererek, Ukrayna'daki kitap ve yayıncılık sektörü ile dayanışma gösterilmesini istedi. Steinmeier, "Ukrayna'daki bütün kitap ve yayınevlerinin üzerindeki savaşın ağır sonuçları, kütüphanelerin, yayınevlerinin yıkılması, bizi sadece öfkelendirmemeli, bu hepimizi daha fazla yardım ve destek teşvik etmeli" dedi.

Türkiye de katılan ülkeler arasında

Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaş, İran'daki ve Afganistan'daki durum gibi güncel siyasi konuların ele alınacağı fuara, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski da çevrim içi olarak bir toplantıya katılacak.

Pandemi nedeniyle geçen iki yılda kısıtlamalar altında gerçekleşen Frankfurt Kitap Fuarı bu yıl yine yüz yüze bir etkinlik olarak düzenleniyor. Aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 95 ülkeden yaklaşık 4 bin yayın kuruluşunun stant açarak katılacağı fuarda, çok sayıda panel ve okuma etkinlikleri de gerçekleşecek.

dpa/JD, TY

 

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