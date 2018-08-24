Frankfurt Kitap Fuarı kapılarını açtı

Resmi açılış töreni dün yapılan 70'inci Frankfurt Kitap Fuarı bugün kapılarını açıyor. Gürcistan’ın bu yıl onur konuğu olduğu fuarın açılış törenine Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, Gürcistan Başbakanı Mamuka Bahtadze ve Hessen Eyaleti Başbakanı Volker Bouffier de katıldı.

Alman Kitap Basım ve Yayıncıları Derneği Borsa Birliği Başkanı Heinrich Riethmüller törende yaptığı konuşmada yayıncılardan "kitaba olan özlemi" daha derin bir faaliyetle ve esaslı içeriklerle daha da canlı tutmalarını istedi. Riethmüller "İnsanları yeniden daha da fazla kitapla temasa geçirmek ve bu bağı yeniden kurmak hepimize bağlı" diye konuştu.

Almanya'da vatandaşların her türden kitaba erişim bakımından şanslı olduğunu belirten Riethmüller, Türkiye'yi örnek vererek birçok ülkede söz söyleme özgürlüğünün zedelendiğini, dolayısıyla bu durumun bir ayrıcalık olduğunu kaydetti. Riethmüller Türkiye’de ve tüm dünyada tutuklu yazar ve gazetecilerin serbest bırakılmasını istedi.

Dünyanın en büyük kitap fuarı olan Frankfurt Kitap Fuarı beş gün boyunca açık kalacak. Cuma gününe kadar sadece yayıncılık branşı temsilcilerine açık olan fuarı Cumartesi ve Pazar günü kitapseverler ziyaret edebilecek.

Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier katılıyor

Fuarın ilk gününde Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier fuarın dışındaki alana kurulan yeni etkinlik salonu Frankfurt Pavyonu'nun açılışını yapacak. Açılışın ardından Cumhurbaşkanı Steinmeier, Hırvat yazar Ivana Sajko ve Belçikalı yazar Stefan Hertmans ile birlikte "Fırtınalı Zamanlarda Özgürlük” başlıklı panele konuşmacı olarak katılacak.

Fuarda 110'dan fazla ülkeden yaklaşık 7 bin 500 yayınevi stand açıyor. Frankfurt Kitap Fuarı Direktörü Juergen Boos fuara katılan yayıncıların sayısının yüzde üç oranında arttığını söyledi. Boos artışın en çok Kuzey Amerika, Kanada, Afrika ve Güneydoğu Asya ülkelerinde faliyet gösteren yayınevlerinde yaşandığını kaydetti. Bu yılın onur konuğu olan Gürcistan fuarda yaklaşık 70 yazarla temsil ediliyor. Fuarda toplamda 4 binden fazla etkinliğin düzenlenmesi bekleniyor.

Frankfurt Kitap Fuarı yönetimi sağcı kesimden üç yayınevinin stant açmasına izin verdiği gerekçesiyle çeşitli kesimler tarafından eleştirildi. Geçen yıl aşırı sağcı Antaios Yayınevi'nin ırkçılık karşıtı Amadeu Antonio Vakfı’nın karşısına stant açmasına izin verilmişti. Stantta sağ popülist Almanya için Alternatif (AfD) partisinden Björn Höcke'nin katıldığı etkinlik protestolara neden olmuştu. Söz konusu yayınevinin bu yıl stant açmayacağı belirtilirken Yeni Sağ’ın sesi olarak görülen haftalık Junge Freiheit gazetesinin fuarda stant açacağı kaydediliyor. Ayrıca Höcke’nin yeni çıkan kitabını yayınlayan Manuscriptum Yayınevi'nin fuarda yer alacağı ve Höcke'nin 12 Ekim tarihinde fuarda kitabını tanıtacağı belirtiliyor.

Frankfurt Kitap Fuarını geçen yıl 280 binden fazla kişi ziyaret etmişti.

DW, dpa, epd / EC, DÇÜ

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