Frankfurt Havalimanı'nda iklim eylemi: 8 gözaltı

Almanya'daki iklim aktivistleri bu kez de Frankfurt Havalimanı'nda uçuşların iptaline neden oldu. Kendilerini piste yapıştıran aktivistler gözaltına alındı. İçişleri Bakanı, eylemi "tehlikeli ve aptalca" diye tanımladı.

Almanya'da iklim aktivistleri dünkü Köln-Bonn Havalimanı eyleminden sonra bugün de Frankfurt Havalimanı'nda kendilerini zemine yapıştırarak uçuşları engelledi. Frankfurt Havalimanı'ndaki eylem nedeniyle yaklaşık 140 uçuş iptal edildi. Bu, gün içinde planlanan toplam uçuş sayısının 10'da birine tekabül ediyor.

Havalimanlarının güvenliğinden sorumlu Federal Polis tarafından yapılan açıklamaya göre, "Son Nesil" adlı grubun üyesi olan yedi aktivist pistlerin olduğu alana girip kendilerini zemine yapıştırdı. Bir eylemcininse kendini havalimanının tel örgülerine yapıştırdığı bildirildi.

"Petrol öldürür" sloganıyla gerçekleştirilen bu eyleme katılan sekiz aktivist de gözaltına alındı.

Havalimanı, yerel saatle 08.00'e doğru uçuşların "kademeli olarak yeniden başladığını" duyurdu. Kısa süre sonra ise tüm pistlerin yeniden kullanımda olduğu açıklandı.

Faeser: Tehlikeli ve aptalca

Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser gerçekleştirilen eylemi "tehlikeli, aptalca ve suç" olarak tanımladı.

Alman İçişleri Bakanlığı, özellikle iklim aktivistlerinin bu tip eylemlerine karşı caydırıcı olması amacıyla havalimanlarına izinsiz giren kişilerin iki yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasına yönelik düzenlemeler getirmeyi planlıyordu.

"Son Nesil" grubu dün de Köln-Bonn Havalimanı'nı geçici olarak bloke etmişti. Sabah erken saatlerde tel örgüleri keserek aprona giren ve burada kendilerini zemine yapıştıran eylemciler polis tarafından alandan çıkarılmıştı. Eylem nedeniyle bazı uçak seferleri iptal edilirken birçok uçuş da gecikmeli olarak yapılmıştı.

İklim aktivistleri dün Londra, Oslo ve Helsinki'deki havaalanlarında da eylemler gerçekleştirmişti.

"Son Nesil", eylemlerini fosil yakıt kullanımının 2030 yılı itibarıyla terk edilmesi talebiyle yapıyor.

DW,dpa,AP/CÖ,TY

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