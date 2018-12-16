 Frankfurt emniyetinde aşırı sağcı hücre soruşturması büyüyor | ALMANYA | DW | 17.12.2018

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ALMANYA

Frankfurt emniyetinde aşırı sağcı hücre soruşturması büyüyor

Frankfurt polis teşkilatındaki aşırı sağcı hücre soruşturması Hessen Eyalet Emniyet Teşkilatı'na taşındı. Olay, Türkiye kökenli bir avukata yönelik tehditle ortaya çıkmıştı.

Frankfurt Razzia bei Zentrale Deutsche Bank (REUTERS)

Frankfurt polis teşkilatı bünyesinde aşırı sağcı hücre kurdukları şüphesiyle bazı polisler hakkında başlatılan soruşturmayı Hessen Eyalet Emniyet Teşkilatı (LKA) üstlendi.

LKA basın sözcüsü Christoph Schulte, Pazartesi günü eyalet başkenti Wiesbaden'da yaptığı açıklamada, soruşturma kapsamında polis ve hukukçuların yer aldığı bir çalışma grubu oluşturulduğunu kaydetti.

Federal Adalet Bakanı Katarina Barley, meselenin hızlı bir biçimde aydınlatılmasını talep etti. Pazartesi günü yaptığı açıklamada Barley, "Aşırı sağcı kafa yapısının polis teşkilatında yeri yoktur" diye konuştu.

Türkiye kökenli avukata tehdit mektubu

Almanya'nın Frankfurt kentinde avukat Seda Başay Yıldız'a gönderilen bir tehdit mektubu, polis teşkilatı içerisinde aşırı sağcı bir hücre kurulduğu şüphesine yol açmıştı. "NSU 2.0" imzasıyla gönderildiği öne sürülen mektupta avukata ırkçı hakaretler edildiği ve Almanya'yı terk etmediği takdirde "iki yaşındaki kızının katledileceği" ifadeleri yer almıştı.

Başay Yıldız'ın suç duyurusunda bulunması üzerine harekete geçen yetkililer inceleme başlatmış ve avukatın ikametgah bilgilerinin bir karakolda bulunan bir bilgisayardan elde edildiğini tespit etmişti.

Hitler fotoğrafları

Söz konusu bilgisayara erişimi bulunan polis memurlarının kendi aralarında WhatsApp grubu üzerinden ırkçı yazışmalar yaptıkları ve Adolf Hitler ve gamalı haç fotoğrafları paylaştıkları belirlenmişti.

Söz konusu beş polis memuru hakkında yaklaşık bir hafta önce "halkı kine ve düşmanlığa teşvik etme" ve "anayasaya aykırı sembolleri kullanma" iddiasıyla soruşturma başlatılmıştı. Evleri aranan memurların cep telefonları ve sabit disklerine el konulmuştu. Memurlar görevlerinden uzaklaştırılmıştı.

Frankfurtlu avukat Seda Başay Yıldız'ın müvekilleri arasında Usame bin Ladin'in eski koruması Sami A.'nın da bulunuyor. Başay Yıldız ayrıca aşırı sağcı Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) örgütüne yönelik davada müdahil avukat olarak görev yapmıştı.

epd/BÜ,GA

© Deutsche Welle Türkçe

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