Frankenpost: Konjonktür paketi bir göz boyama

Almanya'da üzerinde uzlaşılan konjonktür paketi kapsamında iç pazarı canlandırmak için Katma Değer Vergisi’nde 1 Temmuz - 31 Aralık 2020 tarihleri arasında 6 ay süreyle indirime gidilecek. Frankfurter Rundschau gazetesinin bu konudaki yorumu şöyle:

"Paketin ardında herkesin şu anda ağzından düşürmediği gibi krizi gerçek bir dönüşüme çevirme denemesi mi yatıyor? Hayır, bunun için yeterli değil. Katma Değer Vergisi altı ay süreyle düşüp, sonra yeniden yükselecekse bunun anlamı ne? Bunun tüm zenginliğine rağmen milyonlarca insanın gelirinin en gerekli şeylere bile zar zor yettiği bir toplumla vedalaşmakla fazla alakası yok. Almanya’da 2020 yılında bir kömür santrali açılıyorsa, enerji dönüşümüne yapılan bol sıfırlı yatırımların ne anlamı var? Evet konjonktür paketi politik bir dönüşümün ilk kıvılcımı olabilir. Eğer bu bir başlangıç olacaksa, iyi bir başlangıç. Ancak bir son olacaksa, o zaman kötü."

Frankenpost gazetesindeki yorumda ise paketin en dikkat çeken noktası gibi görünen vergi indiriminin ilk anda düşünüldüğü kadar sansasyonel olmadığı belirtiliyor:

"Paketin en güçlü noktası Katma Değer Vergisinin yüzde 19’dan yüzde 16’ya ve yüzde 7’den yüzde 5’e düşürülmesi olarak gösteriliyor. Programın tüketiciye 20 milyar euro geri getireceği hesaplanıyor. Bu ilk anda kulağa sansasyonel geliyor. Ancak yakından bakıldığında bir göz boyama, iyi ve esprili bir reklam, fazlası değil. 99 cent tutarındaki bir meyve suyunda vergi indirimi 2 cent fark ettiriyor, 700 euroluk bir çamaşır makinesinde 15 euro. Sırf bu yüzden daha fazla meyve suyu alınır mı? Hayır. Peki, eskisi çalıştığı halde sırf bu nedenle yeni bir çamaşır makinesi? Hayır. Her şey bir yana satıcıların kâr marjını artırmak ve farkı kendi ceplerine atmak yerine tüketiciye yansıtması gerekli. Bu refleks de oldukça yoğun olabilir. Keza birçok girişimci koronanın etkileri nedeniyle oldukça pinti davranıyor."

Yeni konjonktür paketinde elektrikli otomobillere teşvik priminin iki katına çıkarılması gibi çevre konusunda yeni uygulamalar da mevcut. Münchner Merkur gazetesindeki yorumda paketin olumlu yanlarına vurgu yapılıyor:

"Almanya, virüs krizinin tıbbi zorluklarının hakkından iyi şekilde geldi. Yeni konjonktür paketi ülkenin ekonomik anlamda da 'krizden güçlenerek çıkacağına' yönelik güveni artırıyor. Borsada tahviller giderek tırmanıyor. Almanya bu bağlamda Avrupa’da konjonktürün lokomotifi olarak önemli bir rol üstleniyor. Başbakan son görev yılına giriyor. Birçok kişi onu topal ördek diye tanımlıyordu. Oysa şimdi tüm Avrupa’nın gözü onun üzerinde. Ebette alınan bazı önlemler üzerinde tartışılabilir. Ancak geneline bakıldığında, ayrıca ekolojik açıdan temel yönelim konusunda da paket uygun. Yeni nesiller bundan fayda sağlayacak. Ancak aynı zamanda biriken yeni borçları da sırtlamak durumundalar."

Almanya’da Savunma Bakanlığı aşırı sağ bağlantısı olan askerlerin orduyla ilişkilerinin gelecekte daha kolay kesilebilmesi için harekete geçti. Öneri Alman parlamentosunda da geniş destek görüyor. Hannoversche Allgemeine Zeitung’un konuyla ilgili yorumu şöyle:

"Saldırı planları peşinde koşan, nasyonalsosyalizmin harika bir şey olduğunu düşünen veya 'İmparatorluk Vatandaşları' (Reichsbürger) olarak bilinen hareketin mensupları gibi Federal Cumhuriyetin varlığını kabul etmeyenlerin orduda yerinin olmaması gayet doğal. Bir ülkeyi koruyacak ve temsil edecek kişinin, onu, demokrasiyi ve hukuk devleti ilkelerini tanıması gerekiyor. "

dpa / BW,ET

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