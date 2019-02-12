 Franco′ya yeni mezar bulmak için ailesine 15 gün süre | AVRUPA | DW | 15.02.2019

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AVRUPA

Franco'ya yeni mezar bulmak için ailesine 15 gün süre

İspanya'da hükümet diktatör Francisco Franco'nun görkemli bir mezarı olmasını istemiyor. Franco'nun ailesine yeni bir mezar seçmesi için 15 gün süre verildi.

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İspanya'da diktatör Francisco Franco'nun mezarının nereye taşınacağı konusunda karar vermesi için ailesine 15 gün süre verildi. İspanyol kabinesi, ölümünden yaklaşık 40 yıl sonra Franco'nun mezarının taşınmasına olanak sağlayacak düzenlemeye onay verdi.

Ailesi, Franco'nun mezarının Madrid'in merkezindeki Almudena Kilisesi'ne taşınmasını istiyor. Ancak, Adalet Bakanı Dolores Delgado mezarın kiliseye taşınmasının mümkün olmadığını söyledi. Bakan Degado, böyle bir durumun kamu düzeninde huzursuzluğa neden olabileceğine dikkat çekti.

İspanya'da Franco karşıtları, binlerce kişinin ölümüne neden olan diktatörün mezarının onu yücelten bir görkeme sahip olmasını eleştiriyor. 

Fransco'nun ailesi ise hükümetin mezar yerini değiştirme kararının yasa dışı olduğu görüşünde. Ailenin avukatı Luis Felipe Utrera, hükümetin adımını "propoganda hamlesi" olarak niteledi ve Franco'nun mezarının açılması ve kalıntıların başka yere taşınmasını önlemek için yasal girişim hakları olduğuna dikkat çekti. 

İspanya'da 1936-1975 yılları arasında ülkeyi yöneten diktatör General Francisco Franco'nun kemikleri, vasiyeti üzerine Madrid'deki Şehitler Vadisi'ne gömülmüştü. Franco döneminde yaşanan İspanya'daki iç savaş sırasında 32 binden fazla kişi hayatını kaybetmişti.

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dpa,AP/ÖA,GA

© Deutsche Welle Türkçe

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