FR: Zschäpe'nin sözleri inandırıcı değildi

Süddeutsche Zeitung, Almanya'da Hristiyan Demokrat Birlik ve Hristiyan Sosyal Birlik partileri arasındaki mültecilerle ilgili uzlaşmaya şöyle değiniyor:

"Avrupa tarihi açısından tehlikeli bir milattan söz edilebilir. İkinci Dünya Savaşı'nın sona ermesinden sonra ilk kez 2018 yazında Avrupa sağının ne kadar güçlendiği ortaya çıktı. Yükselen sağın bayrağını Macaristan Başbakanı Viktor Orban taşıyor. Avusturya'nın popülist başbakanı Kurz ve İtalya'yı yöneten radikal sağcılar ona ideolojik destek verirken Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer de sağın Avrupa Birliği'ne nüfuz etmesine yardımcı oluyor. CSU Genel Başkanı Seehofer ültimatomla ve istifa tehrdidiyle Başbakan Angela Merkel'i Avrupa iltica politikasında U dönüşü yapmaya zorladı.”

Frankfurter Allgemeine Zeitung Hristiyan Birlik partileri arasındaki anlaşmazlığı Merkel'i Avrupa idealinden uzaklaştırdığını yazıyor:

"Sonunda uzlaşma formülü bulunması gerginliği azalttı ama siyasi ve şahsi geçimsizliğin izlerini silemedi. Kardeş partilerin böylesine birbirine girmesi muhafazakâr kanadın hayatta kalma mücadelesi verdiğini gösteriyordu. CSU, Ekim ayındaki Bavyera eyalet seçimlerinden sonra gücünü kaybetmekten korkuyor. Angela Merkel ise daha önce de kendini sıkça tasalandıran Avrupası'nın geleceğinden endişe duyduğu için Avrupa Birliği yerine CSU ile anlaşmazlığa düşmeyi tercih etti. Onun açısından ‘Avrupa Birliği'ndeki ortaklık ruhu', CSU ile ortaklık anlayışından daha önemliydi.”

Beş yıldır devam eden Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) davasının sonuna yaklaşıldı. Sekizi Türk olmak üzere on kişinin ölümünden sorumlu tutulan NSU örgütüyle ilgili davanın baş sanığı Beate Zschäpe son sözünü söylerken aşırı sağcılıktan uzaklaştığını belirtti ve maktul yakınlarından özür diledi. Frankfurter Rundschau gazetesinin yorumu:

"Beta Zschäpe NSU davasında son şansını kullanarak kısa bir konuşma yaptı.Kendini suçlu duruma düşürmemek için nasıl susma hakkını kullandıysa, davanın sonunda konuşmak da onun hakkıydı. Ancak bu hakkı stratejisine uyacak şekilde kullanması inandırıcı olmadı.Zschäpe yine cinayetlerden haberi olmadığını söyledi ve öldürülenlerin yakınlarından özür diledi. Dava boyunca avukatların sorularına yanıt vermeyen bir sanığın sözleri ne kadar ciddiye alınabilir? NSU'nun ırkçı ideolojisinden uzaklaştığı şeklindeki sözleri de samimi olamazdı. Neonazi ideolojiden uzaklaşan herkesten haklı olarak geri dönüş olmaması beklenir. Bu da her şeyi itiraf etmeyenlerin radikal sağcılıktan uzaklaşmış sayılamayacağı demektir.”

Neue Presse gazetesinin aynı konudaki yorumu ise özetle şöyle:

"Beş yıldır devam eden dava nihayet sona eriyor. Mahkeme heyeti 11 Temmuz'da sanıklar hakkındaki kararını açıklayacak. Öldürülenlerin yıllardır yaşlı gözlerle davayı izleyen yakınları, can alıcı birçok sorunun yanıtsız kalması yüzünden huzura kavuşamayacaktır. Örneğin, iç istihbarat ajanlarının oynadıkları rolün karanlıkta kalması, hayati önemdeki dosyaların imha edilmesi ve kovuşturma makamının yıllarca aşırı sağdan şüphe duymayıp, cinayetlerin sürmesine istemeden yardımcı olması gibi. Mahkeme bu konulara açıklık getiremezdi. Bu görev araştırma komisyonlarına düşüyordu. Kurulan onca komisyonun hiçbir sonuca varamamış olması son derece üzücüdür.”

dpa,AFP/AG,HS

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