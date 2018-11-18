FR: Trump iç politikada puan toplama peşinde

Frankfurter Allgemeine Zeitung'da ABD Kongresi’nde Demokratlar ve Cumhuriyetçilerin bütçede anlaşamamaları üzerine devlet hizmetlerinin kısmen askıya alınması işleniyor.

“Diğer huzursuzluklara kıyasla idari işlerin kısmen askıya alınması o kadar da kaygı yaratmıyor. Bu nedenle de, bütçe görüşmelerinin başarısızlıkla sonuçlanmasına yol açmasına rağmen, Başkan Trump (Meksika) sınırına duvar çekilmesi yönündeki talebinden vazgeçmedi. Artık konu, binlerce millik devasa duvarın inşa edilip edilmeyeceği olmaktan çıktı. Bir çok muhafazakâr siyasetçi bile bu duvarın pahalı bir sembol olduğunu düşünüyor. Sonuçta kaçak göçmenlerin çoğu hava yolu ile ülkeye geliyor. Cumhuriyetçilerin baskın olduğu iki yılın ardından, Trump’ın kendisi bile Demokratların Temsilciler Meclisi’nde söz sahibi olduğu bir dönemde bu konuda ilerleme sağlanmasını beklemiyor olsa gerek. Ancak taraftarları için önemli olan, sert tutumunu sürdürmesi. Trump ise bunu sınırda değil, Twitter'da yapıyor.”

Frankfurter Rundschau'da da aynı konu ele alınıyor.

"Washington'da tam da huzur içinde geçmesi gereken Noel döneminde iktidar mücadelesi hız kazandı. ABD Başkanı Donald Trump, Meksika sınırına inşa etmeyi planladığı duvarın finansmanı için sonuna kadar gitti. Çok sayıda kamu kurumu kapandı, binlerce çalışan ücretsiz Noel iznine çıkarıldı. ABD askerlerinin Suriye'den aceleyle çekilmesi ve Afganistan'da askerlerin sayısının azaltılması planlarının etkileri daha da güçlü olacak. Verilen ani tepkilerin en çok İran rejimi ve Rusya'nın işine yaradığını muhtemelen bilen Trump, taraftarları arasında puan toplamasına yarayacak kararlar peşinde. Bütün bunların arkasındaki bir neden ise FBI'ın Özel Yetkili Savcısı Robert Mueller'in yürüttüğü soruşturmanın Beyaz Saray'a giderek yaklaşması. Trump'ın oğlu Donald Junior ve damadı Jared Kushner'in de yakında soruşturma kapsamına alınabileceği yönündeki işaretler giderek güçleniyor.”

Süddeutsche Zeitung, ABD Başkanı Donald Trump’ın Afganistan'da görev yapan ABD askerlerinin sayısını azaltma planlarını ele alıyor.

"Afganistan'da İslamcıların ön görüşmelere yanaşması ancak Batı'nın askeri baskısı ve kararlılığıyla mümkün oldu. Trump iç siyasette puan toplamak için askerlerini geri çektiğinde, bunun acısını en çok, Taliban'ın barış için koşullarını nasıl tek taraflı olarak dikte edebileceğini görmek zorunda kalacak olan Afganlar çekecek. Ama sadece bu değil: ABD'nin tarihindeki bu en uzun süreli görev, ‘başarısızlığa uğramış bir misyon’ olarak tarih kitaplarına geçme tehdidiyle karşı karşıya.”

Badische Zeitung, Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'in Noel dolayısıyla yayınladığı mesajda, toplumda diyaloğun güçlendirilmesi yönündeki çağrısına yer veriyor.

"Steinmeier vatandaşlara, demokrasiye hayat vermeleri çağrısında bulundu. Aynı görüşü paylaşmadıkları insanlarla konuşarak, gürültünün her türlü anlaşmayı engellediği yerlerde dinleyerek, gerçek bir çatışma olmaksızın hakiki bir uzlaşma yaşanamayacağı için tartışarak... Steinmeier'e göre bunlar demokrasinin gücünü ortaya koyuyor. Modern toplumların bunları sağlamak için daha büyük çaba göstermesi gerektiği doğru. Herkesin kendi dünyasına çekilmesi bir moda. Diğerlerinin görüşü çoğunlukla dikkate alınmıyor hatta buna saygı gösterilmiyor. Bu şekilde devam edemez, aksi takdirde bizi karanlık bir gelecek bekliyor. Steinmeier'in uyarısının dikkate alınması umuduyla..."

AFP,dpa/JD,BK

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