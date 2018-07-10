FR: Almanya'nın tutarlı göç ve iltica politikası yok

Süddeutsche Zeitung Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer'in göç ve iltica politikalarıyla ilgili önerilerinin tutarsızlığına işaret ediyor:

"İçişleri Bakanı Horst Seehofer'in 23 sayfalık göç politikası planını dikkatle okuyunca, öncelikle taslağın ilk yarısının Avrupa hukukuna ters düşen maddelerle dolu olduğu görülecektir. Seehofer planının ilk bölümünde yer alan göç nedenleriyle mücadele önerileri tartışılmaya değer. Ancak planın ikinci bölümü bütün olumlu önerileri silip süpürüyor. Kaçak göçle mücadelede izlenebilecek ulusal yöntemlerle ilgili bölümlerin ne denli Anayasa Mahkemesi kararlarıyla çeliştiğini görünce hayrete düşmemek elden gelmiyor.”

Frankfurter Rundschau gazetesinin yorumunda Almanya Hükümetinin göç ve iltica politikalarında bocalamaya devam ettiği belirtiliyor:

"İçişleri Bakanını'n göç planı kadar esrar perdesi arkasında gizlendiği için yoğun spekülasyonlara yol açan bir bakanlık çalışması şimdiye kadar görülmemişti. Planın büyük bir hamle olacağı tahmin ediliyordu ve böyle olması da gerekliydi. Ancak Seehofer'in sunduğu plan ‘hamle' tanımlamasını hak etmiyor. Plan, Hristiyan Birlik partileri (CDU/CSU) arasında belli mültecilerin Avusturya sınırından geri çevrilmesiyle yüzünden çıkan anlaşmazlığın ardından koalisyon ortağı Sosyal Demokrat Parti (SPD) ile varılan mutabakatın da gerisinde kalıyor. Plan SPD açısından provokasyon anlamına geliyor. Oysa ilticayı konu alan planın farklı bir zemine oturtulması gerekirdi. Bu görev bütün hükümete düşmekteydi ve yol gösterici fikirlerin başbakanlıktan gelmesi gerekirdi. Başbakan Angela Merkel isabetli bir tanımlamayla, göçün Avrupa'nın yazgısını belirleyecek bir konu olduğunu söylemişti. Kendi hükümeti bundan gereken sonuçları acaba çıkarabildi mi?”

Mindener Tageblatt gazetesi Donald Trump'ın ortak ittifak ilkelerine aldırmamasının vahim sonuçlar doğurabileceğini yazıyor:

"Şimdiye kadar NATO'nun iyi ve kötü günleri oldu. Ama müttefikleri birleştiren ortak güvenlik hedefinden sapma olmadı. Ortak değerler bilinci müttefikleri kenetleyen hedefe meşruiyet kazandırıyordu. Donald Trump'ın ABD Başkanlığı'na seçilmesinden sonra ittifak bünyesinde üslup değişti. Düşüncesizce ve kayıtsızlıkla formüle edilen ‘Önce Amerika' politikası kısa olmasa da orta ve uzun vadede de ABD'ye de zarar verecektir. Trump tarih olduktan sonra da onun ve çevresindekilerin izlediği politikanın ceremesini sadece kendi ülkesi çekmeyecektir.”

Handelsblatt gazetesi NATO'nun geleceğini konu alan yorumunda şu görüşlere yer veriyor:

"Trump'ın güvenilmezliği karşısında Avrupa'nın sürekli işbirliğiyle ilgili açıklamalarını bir an önce fiiliyata dökmekten ve kendi ordularını daha çabuk güçlendirmekten başka çaresi kalmıyor. Önemli olan derhal ya da en geç 2024 yılına kadar savunma bütçesini milli gelirin yüzde 2'sine çıkarmak değil. Önemli olan, Kırım'ın ilhakına kadar çeyrek yüzyıl boyunca sürdürülen koordine edilmemiş tasarruf politikasından sonra Avrupa'yı koordineli bir şekilde caydırıcı askeri yapıya kavuşturmaktır.”

DW, dpa, afp/AG, BÖ

© Deutsche Welle Türkçe