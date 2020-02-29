 FR: AB’nin sınırlarında insanlık batıyor | BASIN | DW | 02.03.2020

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

BASIN

FR: AB’nin sınırlarında insanlık batıyor

Türkiye’nin Avrupa’ya gitmek isteyen sığınmacılara Edirne’deki sınır kapılarını açmasının ardından, AB’nin mülteci politikaları Alman gazetelerinin yorum sütunlarında geniş yer buluyor.

default

Frankfurter Rundschau gazetesi, Türkiye’den artan mülteci sayılarının ışığında Avrupa Birliği'nin (AB) mülteci politikasını değerlendiriyor:

"Bu arada AB'nin tüm sorunlarının kökeninde mülteci politikalarını insani standartlara göre düzenlemeyi becerememesinin ve istememesinin yattığı acımasızca gözler önüne seriliyor. Ankara, mülteci geri kabul anlaşmasının beraberinde getirdiği şantaj kartını kullanıyor. Atina biber gazı ile cevap veriyor, AB Frontex'i gönderiyor, Ege Denizi'nde maskeli kişilerin bir mülteci teknesinin motorunu imha ettiği bildiriliyor… Bunlar yaşamak ve gelecek sahibi olmak dışında hiçbir şey istemeyen silahsız insanlara karşı yürütülen ama adı konmamış, kirli bir savaşa dair gelen haberler. Gerçekleşen tek dehşet senaryosu şu: AB'nin sınırlarında insanlık batıyor.”

Önerdiğimiz linkler

Bulgaristan Başbakanı Borisov sınırdaki göçmenlerin durumunu görüşmek üzere Ankara’ya gidiyor. Borisov Cumhurbaşkanı Erdoğan'la biraraya gelecek. (02.03.2020)

Türkiye'nin Avrupa'ya geçmek isteyen sığınmacılara engel olmaması üzerine yoğun şekilde sığınmacı akınına uğrayan Yunanistan sınır güvenliğini en yüksek seviyeye çıkardı. (02.03.2020)

Alman medyasına göre AB sınır koruma ajansı Frontex hazırladığı gizli raporda AB yetkililerini Türkiye’den AB’ye kitlesel bir göç akını olabileceği konusunda uyardı. (02.03.2020)

Edirne'deki binlerce göçmen arasında Avrupa’da daha iyi bir hayat kurma hayaliyle kalabalığa karışan Türk vatandaşları da var. DW Türkçe muhabiri Tunca Öğreten'in Yunanistan sınırından izlenimleri: (01.03.2020)

Türkiye-Yunanistan sınırına yönelik göçmen akını konusunda açıklamada bulunan BM, bölge ülkelerine "aşırı" güç kullanımından sakınma çağrısında bulundu. (01.03.2020)

Berlin'de çıkan Tagesspiegel de konuyu şu satırlarla yorumluyor:

"Erdoğan ile Avrupalılar arasındaki son güç çekişmesinin de alışılmış şekilde çözümlenmesi ihtimal dahilinde. Brüksel'den birkaç ek mali taahhüt ile iki tarafın da itibarını yitirmemesi sağlanacaktır. Ancak sorun böylece temelde çözülmüş olmayacak. Zira bir yandan Erdoğan'ın AB'yi Suriye ve Rusya ile yaşadığı krizin içine çekmesine izin vermemek makul ancak diğer yandan da yadsınamaz bir gerçek var: Birlik hâlâ ortak bir mülteci politikasından yoksun ve bu zaaf, siyasetini gücünü elinde tutmak üzerinden şekillendiren Erdoğan gibi politikacıların işine yarıyor.”

Stuttgarter Zeitung adlı gazetenin yorum sütununda da AB ve mülteci krizi ele alınıyor:

"Gelişmelere pragmatik bakarsak, AB, huzurunu kısa vadeli bile olsa satın alabilmek için sadece çek defterini kullanabilir. Bu hoş değil zira Batı'nın ne kadar şantaja müsait olduğunu acımasızca gözler önüne seriyor. Ancak şu anda başka bir olasılık da mevcut değil.”

Straubinger Tagblatt ise Türkiye'den gelen mülteci sayısındaki artışı, Almanya'daki siyasi atmosfer ile ilişkili olarak değerlendiriyor:

"Bu gelişmeler Angela Merkel'in partisi için de hiç uygun olmayan bir zamana denk geliyor. Hristiyan Demokrat Birlik yeni bir arayış içinde ve yeni parti liderini belirlemeye çalışıyor. Mülteci politikaları hakkındaki tartışmalar geçen yıllardaki şiddette yürütüldüğü takdirde, partinin nesnel tartışmalardan uzaklaşmasına neden olacak ve bu kitle partisinin birlik olma sürecini zedeleyebilir. Hatta Başbakan Merkel de bu girdabın içine çekilebilir, partisi içinde vaktinden önce görevinden ayrılmasını isteyenlerin sayısı az değil. Siyasi bir çözüm bulunması gerek, hem de derhal. Aksi takdirde, Almanya koronavirüs alarmını bile gölgede bırakacak şiddetli bir tartışma ile karşı karşıya kalabilir.”

DW/AÜ,TY

© Deutsche Welle Türkçe

 

Benzer içerik

Türkei Istanbul Rede Präsident Recep Tayyip Erdogan

Erdoğan: Kapıları kapatmayacağız 29.02.2020

Cumhurbaşkanı Erdoğan 18 bin kişinin sınırdan geçtiğini söyleyerek sınır kapılarını kapatmayacaklarını vurguladı. Erdoğan, İdlib'de hayatını kaybeden Türk askerlerinin sayısının ise 36'ya yükseldiğini açıkladı.

Türkei Ankara Recep Tayyip Erdogan

FAZ: Erdoğan Suriye'de ateşle oynadı 29.02.2020

Alman gazetelerinde Türkiye'nin Suriye'de rejime bağlı güçlerle karşı karşıya gelmesinin ardından NATO'dan destek istemesi ve Ankara'nın Moskova ile olan ilişkilerini ele alan yorumlar dikkati çekiyor.

Türkei Ausschreitungen am Grenzübergang Pazarkule zu Griechenland

Yunanistan: Sınırı geçmek isteyen 4 bin sığınmacıyı durdurduk 29.02.2020

Ankara’nın "sığınmacıları durdurmayacağız" açıklama sonrası Yunanistan sınırında önlemler artırıldı. 4 bin sığınmacının durdurulduğunu açıklayan Atina, sınır ihlallerine göz yumulmayacağını vurguladı.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

default

FAZ: Erdoğan Suriye'de ateşle oynadı

Alman gazetelerinde Türkiye'nin Suriye'de rejime bağlı güçlerle karşı karşıya gelmesinin ardından NATO'dan destek istemesi ve Ankara'nın Moskova ile olan ilişkilerini ele alan yorumlar dikkati çekiyor.  

FOTO-GALERİ

default

Altın Ayı için Yarışan Filmler

70'inci Uluslararası Berlin Film Festivali'nde 18 film Altın ve Gümüş Ayı için yarışıyor.  