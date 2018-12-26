 Fox TV ve Halk TV′ye program durdurma ve para cezası | TÜRKİYE | DW | 26.12.2018

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

TÜRKİYE

Fox TV ve Halk TV'ye program durdurma ve para cezası

RTÜK, Fatih Portakal'ın sunduğu Fox Ana Haber bültenine 3, Halk TV’deki Halk Arenası programına 8 kez program durdurma cezası verdi.

default

Fatih Portakal

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın avukatı Hüseyin Aydın tarafından yapılan başvuruyu değerlendiren Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Fatih Portakal'ın sunduğu Fox TV Ana Haber bültenine 3 kez, Uğur Dündar'ın sunduğu ve Müjdat Gezen ile Metin Akpınar'ın konuk olduğu Halk TV'deki Halk Arenası programına 5 kez program durdurma cezası verdi. Sunucu Uğur Dündar, bu cezaya ek olarak Yılmaz Özdil'in konuk olduğu program nedeniyle de Halk Arenası'na 3 hafta program durdurma cezası verildiğini duyurdu.

Başvuru Erdoğan'ın avukatından

Avukat Hüseyin Aydın tarafından yapılan başvuruda sanatçılar Müjdat Gezen ve Metin Akpınar’ın katıldıkları Halk Arenası programında "6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun" hükümlerine aykırı davranıldığı gerekçesiyle Halk TV'ye idari para cezası uygulanması ve yayın durdurulması talebinde bulunuldu. Başvuru dilekçesinde iki sanatçının Erdoğan'ı hedef alan ve hakaret niteliği taşıyan ifadeler kullandıkları, açıkça ölüm ve anayasal düzene karşı darbe tehdidinde bulundukları ileri sürüldü.

RTÜK, program durdurma cezalarının yanı sıra Halk TV'ye kasım ayı reklam gelirlerinin yüzde 5'i, Fox TV'ye kasım ayı reklam gelirlerinin yüzde 3'ü oranında para cezasına hükmetti.

Sanatçı Müjdat Gezen ve Metin Akpınar hakkında, Halk TV'deki programda sarf ettikleri sözler nedeniyle İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma açılmıştı. Başsavcılığa ifade veren Gezen ve Akpınar adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Yurtdışına çıkışı yasaklanan iki sanatçı, haftada bir gün karakola gidip imza verecek.

Video izle 06:52
Şimdi canlı
06:52 dk

Müjdat Gezen'den iktidara: Bunların korkusu dağları aşmış

DW / EC, SÖ

©Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

Gazeteciler, sanatçılar: Erdoğan kimleri hedef aldı?

Müjdat Gezen ve Metin Akpınar'ın Cumhurbaşkanı'nın sözlerine hedef olması ve haklarında başlatılan soruşturma Türkiye'de ifade ve eleştiri özgürlüğü tartışmalarını tekrar gündeme taşıdı. Geçmişteki örnekleri derledik. (26.12.2018)  

Akpınar ve Gezen'e yurtdışına çıkış yasağı

Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkındaki sözleri nedeniyle soruşturma açılan Akpınar ve Gezen adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yurtdışına çıkış yasağı getirilen sanatçılar haftada bir karakolda imza verecek. (24.12.2018)  

Konuyla ilgili ses ve video dosyalarımız

Müjdat Gezen'in avukatı: Savcı tek bir soru soramadı  

Müjdat Gezen'den iktidara: Bunların korkusu dağları aşmış  

Benzer içerik

Metin Akpinar

Gazeteciler, sanatçılar: Erdoğan kimleri hedef aldı? 26.12.2018

Müjdat Gezen ve Metin Akpınar'ın Cumhurbaşkanı'nın sözlerine hedef olması ve haklarında başlatılan soruşturma Türkiye'de ifade ve eleştiri özgürlüğü tartışmalarını tekrar gündeme taşıdı. Geçmişteki örnekleri derledik.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Symbolbild Justiz Gericht Richterhammer (picture alliance/imageBROKER)

OHAL komisyonunun görev süresi 1 yıl uzatıldı

Kamudan ihraç edilen 121 kişiden bugüne kadar 3 bininin görevlerine iade edilmesine karar veren OHAL Komisyonu bir yıl daha itiraz başvurularını değerlendirecek. 

FOTO-GALERİ

Kombi-Bild Türkei Weibliche Mitglieder des Parlaments 1935

Türkiye'nin ilk kadın milletvekilleri

Türkiye'de kadınlar 84 yıl önce milletvekili seçme ve seçilme hakkını elde etti. 1935'teki seçimlerde 17 kadın Meclis'e girdi. Türkiye o dönem meclisteki kadın oranıyla dünyada ikinci sıradaydı. Şimdi ise 118. sırada. 