Fox TV ve Halk TV'ye program durdurma ve para cezası

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın avukatı Hüseyin Aydın tarafından yapılan başvuruyu değerlendiren Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Fatih Portakal'ın sunduğu Fox TV Ana Haber bültenine 3 kez, Uğur Dündar'ın sunduğu ve Müjdat Gezen ile Metin Akpınar'ın konuk olduğu Halk TV'deki Halk Arenası programına 5 kez program durdurma cezası verdi. Sunucu Uğur Dündar, bu cezaya ek olarak Yılmaz Özdil'in konuk olduğu program nedeniyle de Halk Arenası'na 3 hafta program durdurma cezası verildiğini duyurdu.

Başvuru Erdoğan'ın avukatından

Avukat Hüseyin Aydın tarafından yapılan başvuruda sanatçılar Müjdat Gezen ve Metin Akpınar’ın katıldıkları Halk Arenası programında "6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun" hükümlerine aykırı davranıldığı gerekçesiyle Halk TV'ye idari para cezası uygulanması ve yayın durdurulması talebinde bulunuldu. Başvuru dilekçesinde iki sanatçının Erdoğan'ı hedef alan ve hakaret niteliği taşıyan ifadeler kullandıkları, açıkça ölüm ve anayasal düzene karşı darbe tehdidinde bulundukları ileri sürüldü.

RTÜK, program durdurma cezalarının yanı sıra Halk TV'ye kasım ayı reklam gelirlerinin yüzde 5'i, Fox TV'ye kasım ayı reklam gelirlerinin yüzde 3'ü oranında para cezasına hükmetti.

Sanatçı Müjdat Gezen ve Metin Akpınar hakkında, Halk TV'deki programda sarf ettikleri sözler nedeniyle İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma açılmıştı. Başsavcılığa ifade veren Gezen ve Akpınar adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Yurtdışına çıkışı yasaklanan iki sanatçı, haftada bir gün karakola gidip imza verecek.

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DW / EC, SÖ

©Deutsche Welle Türkçe