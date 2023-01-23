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Almanya'nın Köln kentindeki Ford fabrikasının montaj kısmında çalışan bir işçi - (17.06.2016)
Fotoğraf: Oliver Berg/dpa/picture alliance
EkonomiAlmanya

Ford Avrupa'da binlerce çalışanının işine son verecek

2 saat önce

Otomobil üreticisi Ford'un Avrupa'daki tesislerinde çalışan binlerce işçiyi işten çıkarmaya hazırlandığı belirtildi. Sendika da 2024'e kadar 3 bin 400 kişinin işten çıkarılacağını açıkladı.

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Amerika Birleşik Devletleri (ABD) merkezli otomobil üreticisi Ford'un, Avrupa tesislerinde çok sayıda çalışanının işine son vermeyi planladığı belirtildi. Ford bir süre önce aldığı kararla 14 bin kişinin istihdam edildiği, Almanya'nın Köln kentindeki fabrikasında içten yanmalı motorlu araçların üretimini tamamen durdurup, elektrikli araç üretimine geçileceğini duyurmuştu.
Alman IG Metall sendikası temsilcisi Paul Hecker Pazartesi günü Köln'de, Ford tesislerinde düzenlenen sendika toplantısının ardından yaptığı açıklamada, şirket yönetiminin işyeri işçi temsilciliğine sunduğu belgelere atıfta bulunarak, işten çıkarmalardan fabrikanın ürün geliştirme biriminde çalışan personelin üçte ikisinin etkileneceğini söyledi. Yapılan açıklamada, en kötü durumda yönetim kademesinde çalışan her beş personelden birinin de işini kaybedebileceği ifade edildi.
Sendika olumsuz gelişmelerden en fazla Ford'un Almanya'da bulunan tesislerinin etkileneceğini kaydetti.
Ancak şirketten bu konuda henüz bir açıklama yapılmadı.

"Ford geleceğini baltalıyor"

Sendika temsilcisi Hecker, şirketin aldığı kararı eleştirerek, "Ford geleceğini baltalıyor" dedi. Köln'ün geçmişte Fiesta ve Focus gibi dünya çapında satılan otomobilleri üreterek, burada iyi otomobiller yapılabileceğini kanıtladığını sözlerine ekleyen temsilci, Ford'un gelecekte de bunu sürdürebilmek için gereken kaynakları ortaya koymayı reddettiğini belirtti. 

"Ford'un küresel bir tedarikçi olmaktan çıkıp küresel olmayan bir şirket olma yolunda ilerlemesi gibi bir tehlike görüyoruz" ifadelerini kullanan Hecker, şirket yönetiminden planlarını yeniden gözden geçirmesini ve kalkınmayı da içeren yeni projeler için bağlayıcı bir taahhütte bulunmasını talep ettiklerini söyledi. Sendika temsilcisi Hecker, "Eğer şirket iş birliği yapmama yolunu seçerse, biz her şekilde hazırız" diyerek, karara karşı direniş göstereceklerini kaydetti. Temsilci, IG Metall sendikası olarak, Ford'u Almanya'da ve Avrupa genelinde etkileyebilecek sert önlemlerden kaçınmayacaklarını da sözlerine ekledi. 

Köln'deki tesislerinde yaklaşık 14 bin kişiyi istihdam eden Ford'un yönetiminden ise sendikanın açıklamalarına ilişkin bir değerlendirme yapılmazken, Cuma günü yapılan bir duyuruya atıfta bulunmakla yetinildi. Söz konusu açıklamada Ford'un Avrupa'da elektrikli otomobil üretimini desteklediği ve olası bir yeniden yapılanma konusundaki spekülasyonlar hakkında yorum yapılmayacağı kaydedildi.

Kaç kişi çıkarılacak

Radio Köln ise konuya ilişkin haberinde şirketin ürün geliştirme biriminde çalışan 3 bin 800 kişinin yüzde 65'inin 2024 yılına kadar işlerine son verileceği ileri sürüldü. Radyo böylece 2 bin 500 kişinin işten çıkarılacağını kaydetti. 


dpa / TY,ET

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