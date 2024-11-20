Ford Almanya'da 3 bine yakın kişiyi işten çıkaracak

Ford, 2027 sonuna kadar 2 bin 900'ü Almanya olmak üzere Avrupa'da 4 bin kişiyi işten çıkaracak. İşten çıkarmalardan en çok Köln kentindeki fabrikanın etkilenmesi bekleniyor.

ABD merkezli otomobil üreticisi Ford, 2027 yılı sonuna kadar 2 bin 900'ü Almanya ve 800'ü İngiltere'de olmak üzere Avrupa'da yaklaşık 4 bin iş pozisyonunun iptal edileceğini bildirdi. Almanya'daki işten çıkarmaların önemli bölümünün 12 bin kişinin çalıştığı Köln kentinde olması bekleniyor. Şirketten yapılan açıklamada detaylar konusunda çalışanları temsil eden iş yeri işçi temsilciliğiyle görüşmelerin Perşembe günü başlatılacağı bildirildi.

Ford açıklamasında Avrupa'da otomobil endüstrisinin zayıf talep, elektrikli araçlara geçişin getirdiği yüksek maliyetler, sıkı rekabet ve yasal düzenlemeler nedeniyle içinde bulunduğu zor duruma işaret etti. Şirketin kendi verilerine göre Almanya'nın Köln, Saarlouis ve Aachen kentlerinde toplam 16 bin 500 çalışanı bulunuyor.

İş yeri işçi temsilciliği verilerine göre Köln'deki fabrikada Pazartesi'den beri yaklaşık 2 bin çalışan, kısa çalışma uygulamasına geçirildi. Kısa çalışmaya gerekçe olarak "elektrikli araçlar piyasa koşullarında yaşanan hızlı kötüleşme" gösterildi. Ford'un yeni Explorer ve Capri araçlarının üretiminde kısıntıya gideceğini açıkladığını belirten iş yeri işçi temsilciliği, bunun 2025'in ilk çeyreğinde Köln'deki fabrikada kısa çalışmaya geçecek kişi sayısının artmasına yol açacağını kaydetti.

Ford'da işten çıkarmalardan en çok Köln fabrikasının etkilenmesi bekleniyor. Fotoğraf: Oliver Berg/dpa/picture alliance

Siyasete eleştiri

Ford'dan yapılan açıklamada, otomobil endüstrisinin özellikle Avrupa'da eşit olmayan rekabet koşulları ve siyasetin iyileştirmesi gereken piyasa koşulları nedeniyle zor durumda olduğuna işaret edilerek "Bu nedenle Ford özellikle Avrupa'da rekabet kabiliyetini artırmak ve maliyetleri düşürmek zorundadır. Hedef, Avrupa'da kalıcı ve uzun vadeli büyümeyi güvence altına almaktır" denildi.

Volkswagen ve diğer rakipleri gibi talepteki zayıflık nedeniyle zor bir dönem geçiren Ford, son yıllarda Avrupa'da yaptığı büyük yatırımlara rağmen önemli zarar etti. Hükümetin 2023 sonunda elektrikli otomobillere teşviği aniden sona erdirmesinin de elektrikli araçlara talebin azalmasında etkili olduğu biliniyor.

Ford yönetimi, Avrupa'daki siyasetçilere, sendikalar ve sosyal partnerlere elektronik ulaşıma geçişi daha fazla desteklemeleri çağrısı yaptı. Açıklamada, "Almanya ve Avrupa'da eksikliğini çektiğimiz şey, elektrikli ulaşımın teşvik edilmesine yönelik net ve tutarlı bir siyasi gündemdir. Bu da özellikle şarj altyapısı için kamu yatırımları, tüketicileri özendirici önlemler, üreticiler açısından maliyet verimliliğinin iyileştirilmesi ve karbondioksit hedeflerine uyulması konusunda daha esnek olunması anlamına gelmektedir" denildi.

Ford Motor Company Mali İşler Direktörü John Lawler, kısa süre önce Alman hükümetine hitaben yazdığı açık mektupta, çerçeve koşulların iyileştirilmesi ve devlet desteğinin artırılması çağrısı yapmıştı.

AFP,rtr/BK,TY

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