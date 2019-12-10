 Flynn′e hapis talebinde Türkiye faktörü | DÜNYA | DW | 07.01.2020

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DÜNYA

Flynn'e hapis talebinde Türkiye faktörü

ABD'de savcılık Trump'ın eski danışmanı Flynn hakkında hapis talebinde bulundu. Savcılığın kararında, Flynn'in Türkiye ile ilgili bir soruşturmadaki tutumunun etkili olduğu açıklandı.

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ABD Başkanı Donald Trump'ın eski ulusal güvenlik danışmanı Michael Flynn hakkında 6 aya kadar hapis talebinde bulunuldu.

Kasım 2016'daki ABD seçimlerinden sonra Rusya'nın Washington Büyükelçisi Sergey Kislyak ile gerçekleştirdiği görüşmeler konusunda FBI'a yalan söylediği ortaya çıkan Flynn, Aralık 2017'de suçunu itiraf etmişti. Flynn ayrıca, Rusya'nın seçimlere olası müdahalesini inceleyen Özel Yetkili Savcı Robert Mueller'in yürüttüğü soruşturma kapsamında itirafçı olmayı da kabul etmişti. Bu nedenle federal savcılık daha önce, Flynn hakkında hafif bir ceza verilmesi yönünde tavsiyede bulunmuştu.

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ABD’de federal yargıç, Türkiye adına Gülen’in iadesi için yasa dışı lobicilikten suçlu bulunan iş insanı Rafiekian hakkındaki hükmü bozdu. Rafiekian, eski ulusal güvenlik danışmanı Flynn’ın iş ortağıydı. (25.09.2019)

Trump'ın eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn'in iş ortağı Türkiye adına yasa dışı lobicilik faaliyetleri yürütmekle suçlanıyor. Türk iş insanı Ekim Alptekin'e de Türkiye adına "komplo kurma" suçlaması yapıldı. (17.12.2018)

ABD'de savcılık, Trump'ın eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Flynn'in, Rusya konusundaki yalan ifadelerine karşın hapis cezası almamasını talep etti. Savcılık, Flynn'in Türkiye konusunda da yalan söylediğini bildirdi. (05.12.2018)

Ancak bu kararını değiştiren savcılık, mahkemeye sunduğu yeni belgede, "Açıkça belli ki sanık, dersini almamış. Sanki kanunlar ona uygulanmayacakmış, yaptıklarının sonuçları olmayacakmış gibi davrandı" ifadesini kullandı.

Türkiye ile ilgili soruşturmadaki tutumu

Federal savcılık, seçimlere olası müdahaleyle ilgili soruşturmada işbirliğini kabul eden Flynn'in daha sonra eski iş ortağı Bijan Rafiekian hakkındaki bir soruşturmayı önlemeye çalıştığını iddia etti. Savcılığa göre, Flynn'in bu girişimi, 61 yaşındaki emekli korgeneralin FBI'a yalan söyleme gibi büyük bir suçun sorumluluğunu almadığını gösteriyor.

Flynn'in avukatı Sidney Powell, savcılığın hapis talebini "berbat" olarak niteledi. Powell, Reuters haber ajansına yaptığı yazılı açıklamada, savcıların Flynn'i "Rafiekian davasında onlara yalan söylemediği için" cezalandırdığını belirtti.

Flynn'in eski iş ortağı Rafiekian, Temmuz 2019'da, Fethullah Gülen'in iadesi için ABD'de Türkiye adına yasa dışı lobi faaliyeti yürütmekten suçlu bulunmuştu. Ancak federal yargıç, Rafiekian hakkındaki jüri kararını Eylül 2019'da bozmuştu.

Savcılığın 6 aya kadar hapis cezasına çarptırılmasını istediği Flynn hakkındaki mahkeme kararı 28 Ocak'ta açıklanacak.

DW,AP,rtr/CÖ,AÜ

© Deutsche Welle Türkçe

 

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