Flynn davasında hâkim: "Muhtemelen ülkenizi sattınız"

ABD Başkanı Donald Trump'ın ilk Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn hakkında verilecek karar bugünkü duruşmada ertelendi. Yeni duruşma tarihi henüz belirlenmedi.

ABD'deki 2016 Başkanlık Seçimi'ne Rusya'nın olası müdahalesi kapsamında Özel Yetkili Savcı Robert Mueller'in yaptığı soruşturmada itirafçı olmayı kabul eden ve işbirliği yapan Flynn hakkındaki kararın Salı günü verilmesi bekleniyordu.

Ancak mahkeme, eski Ulusal Güvenlik Danışmanı'nın, FBI ile sürdürdüğü işbirliğini tamamlayana dek davayı ertelemeye karar verdi.

"Tiksintimi saklayamıyorum"

Seçim öncesi kampanya sürecinde Rusya'nın Washington Büyükelçisi Sergey Kislyak ile görüşmeleri hakkında FBI'ya yalan söylediğini itiraf eden Flynn, Aralık 2017'de suçunu kabul etmişti.

Duruşmada Flynn'e hitap eden hâkim Emmet Sullivan, eski Ulusal Güvenlik Danışmanı'na Rusya görüşmelerinde "muhtemelen ülkenizi sattınız" dedi. FBI'a yalan söylemenin de "çok ciddi bir suç" olduğunu belirten hâkim, "tiksintimi saklayamıyorum" ifadesini kullandı.

Özel Yetkili Savcı Mueller, geçen hafta mahkemeye sunduğu görüşünde Flynn'in "Trump'ın seçim kampanyasıyla ilişkili şahıslar ve Rus hükümeti arasındaki işbirliği ya da bağlantılarla ilgili olarak" soruşturmaya "önemli" katkılarda bulunduğunu belirtmişti.

Flynn'in bugünkü duruşmaya geldiği sırada bir protestocu "Putin'in kuklası mı?" yazan bir döviz pankart açtı

Trump şans diledi

Duruşma öncesi Twitter üzerinden yayınladığı bir mesajla Flynn'e desteğini yineleyen Trump, "General Michael Flynn'e bugün mahkemede bol şans. Özellikle büyük ve hayli başarılı siyasi kampanyamızda Rusya komplosu konusunda ona yapılan baskılara rağmen. Bir komplo yoktu!" sözlerini kullandı.

Flynn'in eski ortağının Türkiye bağlantısı

ABD'de Pazartesi günü başlayan yeni bir davada Flynn'in sahibi olduğu danışmanlık şirketinin İran asıllı eski iş ortağı Bijan Rafiekian ve Türkiye Cumhuriyeti hükümeti adına faaliyet gösterdiği öne sürülen Kamil Ekim Alptekin hakkında yasa dışı lobicilik faaliyetleri suçlamaları yöneltilmişti.

Rafiekian'ın hazır bulunduğu ve Alptekin'in ise yurtdışında bulunduğu için katılmadığı bugünkü duruşmada İran asıllı iş insanı suçlamaları kabul etmezken, Fethullah Gülen'in iadesi için lobicilik faaliyetlerinde usulsüzlük yapmakla suçlanan ikilinin davası, Mueller soruşturması kapsamında değerlendiriliyor.

DW,rtr,AP/ÇÖ,GA

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