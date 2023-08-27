Florida'da ırkçı saldırı: 3 ölü

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Florida eyaletinde Cumartesi günü meydana gelen ve üç siyahın yaşamını yitirdiği saldırının ırkçı nedenlerle gerçekleştirildiği açıklandı.

Jacksonville Şerifi T.K. Waters tarafından yapılan açıklamada, Dollar Store isimli dükkanda meydana gelen saldırıda, saldırganın "ırkçı saikle" iki erkek ve bir kadını öldürdüğü ve kurbanların tümünün siyah olduğu belirtildi.

Silahının üzerinde Nazi rejiminin sembollerinden biri olan gamalı haç bulunan saldırganın beyaz olduğu ve saldırıdan önce ırkçı söylemlerde bulunduğu belirtildi. Şerif Waters, saldırganın "Siyahlardan nefret ediyorum" diye bağırdığını ve saldırı sonrasında kendini de vurduğunu bildirdi.

Saldırı ABD'de siyahların özgürlük mücadelesinde sembol olmuş Martin Luther King'in 28 Ağustos1963 tarihinde yaptığı ve ırkların eşitliğini talep eden ünlü, "Benim bir hayalim var" konuşmasının 60. yıl anma törenleri için binlerce kişinin Washington'u ziyareti esnasında gerçekleşti. King'in konuşmasına 200 binden fazla kişi katılmış ve bu konuşmadan sonra gelişen siyasi hareket, sonraki yıllarda siyahların haklarını güvence altına alan önemli yasa değişikliklerinin yapılmasını sağlamıştı.

Jacksonville Şerifi T.K. Waters Fotoğraf: -/AFP via Getty Images

20'li yaşlarda olduğu, yalnız hareket ettiği, kurşun geçirmez yelek giydiği ve AR-15 yarı otomatik bir tüfek ile Glock tipi tabanca kullandığı aktarılan saldırganın, saldırı öncesinde federal kolluk kuvvetlerine ve en az bir medya kuruluşuna yazılı bir "manifesto" gönderdiği bildiriliyor. Açıklamada saldırganın motivasyonunun, beş yıl önce Jacksonville'de bir video oyunu turnuvasında bir saldırganın iki kişiyi vurmasının yıl dönümünü kutlamak olduğu belirtildi. Yetkililer henüz kurbanların isimlerini açıklamadı.

Şerif Waters, saldırı sonrasında yaptığı açıklamada, "Bu Jacksonville tarihinde kara bir gün. Bu toplumda nefrete yer yok" ifadelerini kullandı. Federal Soruşturma Bürosu'nun (FBI) da olayla ilgili olarak nefret suçu soruşturması açtığı belirtildi.

2024 Başkanlık Seçimleri öncesinde Cumhuriyetçilerin potansiyel başkan adaylarından biri olarak görülen, Florida Valisi Ron DeSantis de "korkunç" olarak tanımladığı silahlı saldırıyı kınayarak, saldırganı "pislik" olarak nitelendirdi. DeSantis, saldırgan hakkında, "İnsanları ırklarına göre hedef alıyordu, bu kesinlikle kabul edilemez" dedi.

Silahlı saldırılar

ABD'de çoğu eyalette ateşli silahlara erişimin kolay olması ve ülkede vatandaş sayısından fazla silah bulunması nedeniyle kitlesel silahlı saldırılar ülke genelinde son yıllarda yaygın hale geldi. Geçen yıl ABD'nin New York eyaletine bağlı Buffalo kentindeki bir süpermarkete giren 18 yaşındaki bir silahlı saldırgan on kişiyi öldürmüş, üç kişiyi de yaralamıştı. Tüm kurbanların siyah olduğu saldırıdan önce saldırgan bir "manifesto" yayınlamıştı.

AP,AFP / SSB,ET

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