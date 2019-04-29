Florida’da öğretmenler silahlanıyor

Amerika Birleşik Devletleri’nin Florida eyaletinde öğretmenler derse silahla girebilecek. İlgili tasarı Florida Eyalet Parlamentosu tarafından onaylandı.
Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) Florida eyaletinde öğretmenlerin derse silahla girmesine imkan tanıyan tasarı eyalet parlamentosunda 47’ye karşı 65 oyla onaylandı.
Cumhuriyetçilerin ağırlıkta olduğu mecliste oylama öncesinde milletvekilleri arasında hararetli bir tartışma yaşandığı bildiriliyor. Parlamentodan geçen tasarının yürürlüğe girebilmesi için Florida Eyalet Valisi Ron DeSantis’in de onayı gerekiyor. DeSantis daha önce yaptığı bir açıklamada, tasarıyı onaylayacağını söylemişti.
Söz konusu tasarı geçtiğimiz yıl Şubat ayında Florida’nın Parkland şehrinde bir okulda yaşanan ve 17 kişinin ölümüyle sonuçlanan katliamın ardından gündeme gelmişti.
Öğretmenler silahlı eğitimden geçecek
Florida Eyalet Parlamentosu’nda kabul edilen tasarıya göre öğretmenler sınıflara silahla girme ruhsatını katılacakları 144 saatlik bir eğitimin ardından alabilecek.
Buna göre bağlı oldukları eğitim müdürlüğünce, "Gardiyan Programı" adı verilen ve yerel şerif büroları tarafından verilen eğitimlere kaydolacak öğretmenler, buradan alacakları sertifikaların ardından derslere silahla girme hakkına sahip olacak. Ancak Florida’daki çok sayıda okulun müdürü şimdiden öğretmenlerini silahlandırmak istemediğini ve okullardaki güvenliğin profesyonel güvenlik personeli tarafından sağlanması gerektiğini ifade etti.
Trump’tan "silahlı öğretmenlere" destek
ABD’de lise ve yüksekokullarda sık sık ölümcül silahlı baskınlar yaşanıyor. Silah edinmeyi ve taşımayı zorlaştırmaya yönelik girişimler ise buna rağmen Cumhuriyetçilerin karşı çıkması nedeniyle sonuçsuz kalıyor. Öğretmenlerin derslerde silah taşımasına taraf olan isimlerden biri de ABD Başkanı Donald Trump. Trump bir süre önce Amerikan Ulusal Silah Birliği‘nin (NRA) Indianapolis kentindeki bir toplantısında yaptığı konuşmada, 30 eyalette öğretmenlerin dersliklere silahla girmesine izin verildiğini ifade etmişti.
dpa,AFP / ET, SSB
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