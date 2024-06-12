Flake: Stratejik ortaklığımız hiç olmadığı kadar güçlü

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake tüm siyasi ayrılıklara rağmen ABD ile Türkiye arasındaki stratejik ortaklığın hiç olmadığı kadar güçlü olduğunu belirtti.

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Ankara Büyükelçisi Jeff Flake, tüm siyasi ayrılıklara rağmen Türkiye'nin Batı ile ilişkilerinin ve ABD ile ortaklığının hiç olmadığı kadar güçlü olduğunu söyledi.

Ankara'daki konutunda Reuters haber ajansına bir mülakat veren Jeff Flake, Ankara'nın NATO'nun genişlemesine verdiği desteği ve ABD ile F-16 savaş uçaklarının alımı konusunda varılan anlaşmayı Türkiye'nin yüzünü Batı'ya döneceğinin işaretleri olarak değerlendirdi. Flake "Stratejik ortaklık hiç olmadığı kadar güçlü ve iyi bir yerdeyiz" diye konuştu.

Görev dönemine Ukrayna savaşı damga vurdu

Eski bir Cumhuriyetçi senatör olan Jeff Flake'in Ankara büyükelçiliği görevi bu yılın sonbaharında sona eriyor.

Flake, Demokrat Partili Başkan Joe Biden tarafından 2022 yılı başlarında bu göreve getirilmişti. Türkiye'ye gelmesinden sadece 6 hafta sonra Rusya'nın Ukrayna işgalinin başlaması Flake'in görev dönemine de damgasını vurmuştu. Washington, Moskova'ya uygulanan yaptırımları baypas etmemesi için Ankara'ya baskıda bulunmuş, aynı zamanda Ankara'da NATO'nun genişleme çabalarına destek talep etmişti. Türkiye İsveç'in NATO üyeliğine yaklaşık 20 aylık bir gecikmenin ardından yeşil ışık yakmayı kabul etmişti.

Büyükelçi Jeff Flake, Reuters'e yaptığı açıklamada Türkiye'nin Rusya ile güçlü ekonomik, ticari ve enerji bağlarına rağmen Ukrayna'daki savaşın Ankara'nın NATO'ya ve Batı'ya olan bağlılığını gösterdiğini belirtti.

ABD'li diplomat, Rusya'nın savaş gemilerinin Karadeniz'i geçmesine izin vermeyerek ve Ukrayna'ya silahlı insansız hava araçları temin ederek Türkiye'nin "Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve egemenliğine destek" verdiğine dikkat çekti.

Jeff Flake, ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dışişleri Bakanı Fidan, MİT Başkanı Kalın (soldan sağa) Fotoğraf: Murat Cetinmuhurdar/Turkish Presidency/Anadolu/picture alliance

"Türkiye'ye karşı Kongre'deki olumlu hava sürecek"

ABD Kongresinde Türkiye'ye karşı yaklaşımın bu yıl olumlu yönde dönüştüğünü belirten Flake ABD'de Kasım ayında yapılacak seçimlerden hangi sonuç çıkarsa çıksın bunun süreceğini ifade etti.

ABD-Türkiye ilişkilerinde başlıca gerilim konuları arasında ABD'nin Suriye'de Ankara'nın terör örgütü olarak tanımladığı Kürt gruplara verdiği destek ve Türkiye'nin Rusya'dan S-400 füze savunma sistemleri satın alması geliyor. İki ülke arasındaki siyasi ayrılıklara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İsrail'i Gazze'de savaş suçu işlemekle itham etmesi ve ABD'nin verdiği desteği eleştirmesi de eklendi.

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Flake, Erdoğan'ın Beyaz Saray'da geçen ay yapmayı planladığı ziyaretin iptal olmasının takvimin ayarlanmasında yaşanan sıkıntılarla ilgili olduğunu söyledi, Gazze'nin "zorlu bir siyasi zemin oluşturduğunu" da ifade etti. Flake "Açıktır ki Gazze'deki durumla ilgili olarak farklılıklar olacak, bu zor bir konu" diye konuştu.

Erdoğan ile Biden Litvanya'daki NATO liderler zirvesinde görüşmüştü. Fotoğraf: Susan Walsh/AP/picture alliance

NATO liderler zirvesi Biden-Erdoğan görüşmesi için fırsat

NATO'nun gelecek ay Washington'da düzenleyeceği liderler zirvesinin ise Biden ile Erdoğan görüşmesi bakımından önemli bir fırsat sunduğunu söyleyen Flake görüşme konusunda "her iki tarafın da arzusu olduğunu" dile getirdi.

Flake, Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliğine onay vermesi, buna karşılık ABD'den F-16 ve modernizasyon kitlerinin Türkiye'ye satışının mümkün hale gelmesinin taraflar arasında güvenin arttığının işareti olduğunu, bu gelişmenin üretimde işbirliği ve doğrudan yatırımlarda "kilidin" açılmasına da yardımcı olduğunu söyledi.

Flake Türkiye'nin BRICS'e olası katılımına ilişkin açıklamalarda da bulundu. Türkiye'nin bu tür bir adım atmamasını ümit ettiğini belirten Flakes bunun olması halinde de Türkiye'nin Batı ile olan müttefiklik ilişkisinin değişmeyeceğini ifade etti. Flake "Sanıyorum Rusya'nın ekonomisinin bir savaş dönemi ekonomisine dönüştüğünü fark ediyorlar. Orada, özellikle de Batı'nın uyguladığı yaptırımlar nedeniyle fazla bir gelecek yok" diye konuştu.

Reuters / EC, JD

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