 Fitch: Türkiye TL′deki değer kaybına hızla çare bulmalı | EKONOMİ | DW | 09.08.2018

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EKONOMİ

Fitch: Türkiye TL'deki değer kaybına hızla çare bulmalı

Kredi değerlendirme kuruluşu Fitch, Türkiye'nin TL'deki değer kaybını hızla durdurması gerektiği uyarısı yaptı. Fitch’e göre, bunun yolu Merkez Bankası'nın atacağı adımlar ve ABD ile ilişkilerin düzelmesinden geçiyor.

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Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch'ten Türk lirasında yaşanan değer kaybına ilişkin değerlendirme geldi. Reuters'a konuşan Fitch'in kıdemli analisti Paul Gamble, Türkiye'nin TL'deki sert değer kaybını hızlı bir şekilde durdurması gerektiğini dile getirdi.

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Yıl başından bu yana yüzde 30, son bir ayda ise yaklaşık yüzde 10 değer kaybeden TL'deki düşüşü durdurmak için Türk yetkililerin ne yapacağını izlediklerini belirten Gamble, "Temel baskı unsuru zayıf para birimi" diye konuştu.

Fitch'in analisti, bu baskıyı kısa vadede hafifletebilecek unsurların Türk Merkez Bankası'nın atacağı adımlar ve aynı dönemde Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkilerde iyileşme yaşanması olduğuna dikkat çekti.

Fitch Türkiye'nin kredi notuna ilişkin son değerlendirmesini Temmuz ayında yapmıştı. Gamble, Türkiye'deki durumun bu değerlendirmeden yana daha da bozulduğu uyarısında bulundu.

Fitch'in analisti, "Şu anki gelişmeleri yakından izliyoruz. Son kararımızdan bu yana piyasa duyarlılığı daha da bozuldu" dedi.

Bir sonraki not açıklaması Aralık'ta

Fitch Temmuz'da Türkiye'nin kredi notunu bir kademe indirerek, BB'ye çekmişti. Kredi notu görünümü de "negatif" olarak korumuştu. Fitch, Türkiye'ye ilişkin bir sonraki kredi notu değerlendirmesini Aralık'ta yapacak. Gamble, Aralık'a kadar çok şeyin değişebileceğine dikkat çekti.

Reuters'a konuşan Gamble, "Durumun nasıl geliştiğini izliyoruz. Takvime alınan bir sonraki değerlendirme Aralık'ta, Aralık'a kadar çok şey değişebilir" dedi.

Gamble son değerlendirmelerinde yer verdikleri kredi notu hassasiyetlerine de bir kez daha dikkat çekti. "Kredi notunun negatif hassasiyetleri arasında şu an en öne çıkanları, sermaye girişlerinde ani bir durma veya ekonomide sert iniş yaşanması" ifadesini kullanan Fitch analisti, "Özellikle de bu iki unsurun, şirketlerin ve bankacılık sektörünün streslerini arttırması hâlinde" diye ekledi. 

Daha fazlasını okumak için: Goldman Sachs'tan Türk bankaları için uyarı

Amerika Birleşik Devletleri'nin İzmir'de yargılanan papaz Andrew Brunson'ın serbest bırakılmamasına tepki olarak Türkiye'nin İçişleri ve Adalet Bakanlarına yaptırım uygulama kararı sonrası TL, dolar ve euro karşısında tarihi değer kaybı yaşamıştı. Dolar, Perşembe akşam saatleri itibarıyla 5,48 TL'den işlem görüyor.

DW,rtr/ÖA,CÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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