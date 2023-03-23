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TBMM Genel KuruluFotoğraf: Getty Images/AFP/A. Altan
PolitikaTürkiye

Finlandiya'nın üyeliğine ilişkin teklif komisyondan geçti

25 dakika önce

Finlandiya'nın Kuzey Atlantik Antlaşması'na (NATO) Katılımına İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi, TBMM Dışişleri Komisyonu'nda kabul edildi.

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Finlandiya'nın Kuzey Atlantik Antlaşması'na (NATO) Katılımına İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi, TBMM Dışişleri Komisyonu'nda kabul edildi.

AKP İstanbul Milletvekili Akif Çağatay Kılıç başkanlığında toplanan TBMM Dışişleri Komisyonu'nda, Dışişleri Bakan Yardımcısı Burak Akçapar kanun teklifi konusunda milletvekillerine bilgi verdi.

Finlandiya ile ikili ilişkilerin olumlu bir çerçevede seyrettiğini belirten Akçapar, Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö'nün, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından dayanışma sergilemek için 16-17 Mart'ta Kahramanmaraş ve Ankara'yı ziyaret ettiğini belirtti.

Finlandiya'nın NATO'ya Katılımına Dair Protokol'ün, Ukrayna Savaşı'nın bir sonucu olduğunu dile getiren Akçapar, Türkiye'nin NATO üyeliğine onay için İsveçve Finlandiya'dan taahhütlerde bulunmasını istediğini hatırlattı. Başlıklardan birinin "Türkiye'nin terörle mücadelesine destek" diğerinin ise "savunma sanayi ürünlerinde uygulanan kısıtlamaların kaldırılması" olduğunu söyleyen Akçapar, taahhütlerin hayata geçirilmesini takip için üçlü mutabakat kapsamında 3 ülke arasında Daimi Ortak Mekanizma kurulduğunu ifade etti. Akçapar "Finlandiya, bu sürecin başından itibaren ülkemizin hassasiyet ve beklentilerini karşılamada daha hazırlıklı ve kararlıydı" diye konuştu.

Finlandiya mevzuatını değiştirdi

Finlandiya'nın ilgili mevzuatında değişiklik yaparak "terör örgütüne katılımı teşvik, teröre yardım ve tahrik unsurlarını suç olarak düzenlediğini" söyleyen Akçapar, "Terör örgütü sembolü taşınan ve propagandası yapılan gösterilere Finlandiya polisi müdahale etti, provokatör eylemlere karşı tedbirler aldılar. Dışişleri bakanlıkları arasında terörle mücadele istişareleri düzenledik. Kur'an-ı Kerim yakma eylemleri Finlandiya mevzuatına göre suç teşkil ediyor ve bu tür gösterilere Finlandiya'da izin verilmedi. Finlandiya, terörle mücadelede iradesini ve kararlılığını hem düzenleme hem de uygulamada ortaya koydu, istek ve taleplerimize duyarlı olduğunu gösterdi. Savunma sanayisi alanındaki kısıtlamaları kaldırdı, savunma sanayi şirketlerimiz bugün Finlandiyalı şirketlerle yakın işbirliği içindeler" diye konuştu.

Görüşmelerin ardından Kuzey Atlantik Antlaşması'na (NATO) Finlandiya'nın Katılımına İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi kabul edildi.

Dışişleri Komisyonu, kanun teklifine ilişkin hazırlayacağı raporu Genel Kurula sunacak. Teklifin gelecek hafta gündemdeki diğer yasaların geçip geçmemesine göre TBMM Genel Kurulu'nda görüşülmesi bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan protokol, Cuma günü Meclis'e sevk edilmişti.

DW / EC, SÖ

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