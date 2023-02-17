Finlandiya'dan NATO'ya "tek katılma" mesajı

Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinisto, İsveç olmadan da NATO'ya üye olabilecekleri mesajı verdi. Niinisto, bu hedefi gerçekleştirmelerinin ise "Türkiye'nin elinde" olduğunu söyledi.

Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinisto, Finlandiya parlamentosunun NATO'nun kurucu anlaşmalarının onaylanması için 28 Şubat'ta oylama kararı almasının ardından düzenlediği basın toplantısında, ülkesinin NATO üyeliği ile ilgili önemli mesajlar verdi.

Niinisto parlamentonun kararına ilişkin olarak, "Bu bizim irademizin bir ifadesidir. Bu irademize yönelik göstereceği yaklaşım sadece ve sadece Türkiye'nin kendi elindedir" dedi.

Türkiye'nin İsveç'in üyeliğine onay vermeme kararı alması durumunda Finlandiya'nın tek başına NATO'ya katılabileceğini açıklayan Finlandiya Cumhurbaşkanı, "Adaylık başvurumuzu geri çekemeyiz, bunu yapmak da istemiyoruz" dedi.

Finlandiya Parlamentosu Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Jussi Halla-aho, NATO'ya katılım için gerekli meclis sürecinin bu yasama dönemi içerisinde tamamlanmasını hedeflediklerini belirtti. Komisyon başkan Yardımcısı Erkki Tuomioja "Herhangi bir çarşı pazarlığının tarafı olmuyoruz; kendi kısmımızla ilgileniyoruz" açıklaması yaptı.

İsveç ve Finlandiya, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından geçen mayıs ayında NATO'ya üyelik başvurusunda bulunmuştu. Başından beri İsveç'in üyeliğine daha temkinli yaklaşan Türkiye, başkent Stockholm'de Kur'an yakma eylemine izin verilmesi sonrasında İsveç'e onayın mevcut koşullarda söz konusu olmayacağı, ancak Finlandiya'ya yeşil ışık yakılabileceği mesajı vermişti.

Bunun üzerine Finlandiya'nın NATO'ya İsveç olmadan katılmasına ilişkin tartışma başlamış, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de sıralamanın önemli olmadığını belirten açıklamaları ile bunun mümkün olabileceğine işaret etmişti.

Reuters/BÖ,BK