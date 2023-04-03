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Ulusal Koalisyon Partisi lideri Petteri Orpo (sağda) ve Başbakan Sanna Marin (solda)
Finlandiya'daki seçimleri Ulusal Koalisyon Partisi lideri Petteri Orpo (sağda) kazandı. Başbakan Sanna Marin'in (solda) partisi ise seçimlerde üçüncü oldu. Fotoğraf: Lehtikuva/Heikki Saukkomaa via REUTERS
PolitikaFinlandiya

Finlandiya'da seçimi muhafazakarlar kazandı

3 saat önce

Finlandiya'da düzenlenen genel seçimlerde muhafazakar Ulusal Koalisyon Partisi seçimin galibi oldu. Başbakan Sanna Marin'in partisi, seçimi üçüncü olarak tamamladı.

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Finlandiya'da Pazar günü gerçekleşen genel seçimleri oyların yüzde 20,8'ini alan Petteri Orpo liderliğindeki muhafazakar Ulusal Koalisyon Partisi (NCP) kazandı. Başbakan Sanna Marin’in partisi Sosyal Demokratlar yüzde 19,9 ile seçimi üçüncü parti olarak bitirirken, sağcı ve popülist Finler Partisi ise oyların yüzde 20,1'ini alarak ikinci parti olarak tamamladı.

Başa baş geçen seçimlerde, partiler meclisteki 200 sandalye için yarıştı. Oyların yüzde 99'unun sayıldığı belirtilirken, açıklanan sonuçlara göre Ulusal Koalisyon Partisi'nin 48 sandalye, Finler Partisi'nin 46 ve Sosyal Demokratların 43 sandalye kazandığı ifade edildi.

Sonuçlar nasıl değerlendirildi?

53 yaşındaki NCP lideri Petteri Orpo, seçim sonuçlarına ilişkin yaptığı konuşmada, “Bu harika bir zaferdi. Seçim sonuçlarına dayanarak, Finlandiya’da bir hükümet için müzakerelere başlayacağız” dedi. Orpo, hükümeti sağcı parti Finler Partisi ile ya da çeşitli konularda fikir ayrılıkları yaşadıkları Sosyal Demokratlar ile kurabilir.

Finlandiya’nın dış borç stokunun gayri safi yurt içi hasılaya oranı 2019’da yüzde 64 iken, bu oran şu anda yüzde 73'e yükselmiş durumda. Seçimleri birinci tamamlayan NCP, kamu harcamalarında 6 milyar euro kesintiye giderek, bu oranı azaltmayı vaat ediyor. Partinin, Rusya'nın Ukrayna işgali sonrasında artan hayat pahalılığı nedeniyle desteğini artırdığı ifade ediliyor.

Göç karşıtı sağcı Finler Partisi lideri 45 yaşındaki Riikka Purra, seçim sonuçlarını değerlendirirken destekçilerine teşekkür etti ve "şimdiye kadarki en iyi seçim sonucu” ifadelerini kullandı.

Başbakanlığı sona ermesi beklenen 37 yaşındaki Sanna Marin ise, “Ulusal Koalisyon Partisi ve Finler Partisi’ni kutlarım. Demokrasi konuştu” ifadelerini kullandı. Marin, Finler Partisi’ni “açıkça ırkçı” olarak nitelendiriyor. Sanna Marin’in partisi, Avrupa yanlısı politikalarıyla ön plana çıkarken, Finler Partisi “Fixit” ile Finlandiya’nın Avrupa Birliği’nden (AB) çıkmasını uzun vadeli planları arasında gösteriyor.

NATO üyeliği seçim sonuçlarından etkilenmiyor

Türkiye'nin de onayıyla birlikte İttifak’taki 30 ülkeden destek alan Finlandiya'nın yakın zamanda NATO üyesi olması bekleniyor. Seçim sonuçlarının Finlandiya'nın NATO üyeliği konusunu ise etkilemesi beklenmiyor. Rusya'nın Şubat 2022'de başlayan ve halen devam eden Ukrayna'yı işgalinin ardından ülkede NATO'ya üye olma konusunda büyük bir destek bulunuyor.

Sanna Marin, 34 yaşında dünyanın en genç başbakanı olarak göreve başladığında, tamamı kadınların liderliğindeki beş partili koalisyona liderlik ediyordu.

AFP,dpa / AI, DÇÜ

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