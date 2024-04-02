Finlandiya'da okula silahlı saldırı

Finlandiya'nın başkenti Helsinki’ye bağlı bir okulda düzenlenen silahlı saldırı sonucu bir çocuğun hayatını kaybettiği, ikisinin yaralandığı bildirildi. Gözaltına alınan şüphelinin de reşit olmadığı bildirildi.

Finlandiya'nın başkenti Helsinki'nin Vantaa banliyösünde meydana gelen silahlı saldırıda, polisin verdiği bilgilere göre bir çocuk yaşamını yitirdi, iki çocuk ise yaralandı. Polis, 12 yaşındaki şüphelinin de gözaltına alındığını açıkladı.

Finlandiya polisi daha önce yaptığı açıklamada 12 yaşında üç çocuğun yaralandığını bildirmişti.

800 öğrencisi ve 90 personeli olan Viertola okulunda meydana gelen saldırıda yaralanan öğrencilerin hastaneye kaldırıldığı belirtildi. Polis, şüphelinin silahla birlikte yakalandığını bildirdi.

Finlandiya Başbakanı Petteri Orpo olayın "derin bir şok" yarattığını söyleyerek durumu yakından takip ettiklerini söyledi. İçişleri Bakanı Mari Rantanen sosyal medya platformu X'te yaptığı açıklamada "Gün korkunç bir şekilde başladı. Vantaa'daki Viertola okulunda silahlı saldırı olayı yaşandı. Şu anda pek çok ailenin yaşadığı acıyı ve endişeyi hayal edebiliyorum. Şüpheli yakalandı" ifadelerini kullandı.

5,6 milyonluk Finlandiya'da 1,5 milyon silah var

Resmi rakamlara göre Finlandiya'nın yaklaşık 5,6 milyonluk nüfusuna karşılık 1,5 milyon ruhsatlı ateşli silah, 430 bin ruhsat sahibi bulunuyor. Ülkenin kültüründe av ve silah yaygın bir ilgi alanı.

Finlandiya 2007 ve 2008 yıllarında arka arkaya iki okul saldırısı yaşamış öğrenciler de dahil 20 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından 2010 yılında silah mevzuatını sıkılaştırmıştı.

Değiştirilen mevuzat tüm ateşli silah ruhsatı başvurusu yapanlara özel bir sınav getirdi ve ruhsal alma yaş sınırını 18'den 20'ye çıkardı. Mevzuat polise silah ruhsatı verilecek kişilerle ilgili daha fazla araştırma yapma yetkisi tanıdı.

AFP, AP/ EÇ, JD

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