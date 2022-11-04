Finlandiya Türkiye'deki onay süreci konusunda iyimser

Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, ülkesinin NATO üyelik süreciyle ilgili açıklamalarda bulundu. Resmi ziyarette bulunduğu Litvanya'da, mevkidaşı Gitanas Nauseda ile düzenlediği ortak basın toplantısında konuşan Niinistö, Türkiye'nin, Finlandiya'nın NATO'ya üyeliğine meclis onayı vereceği konusunda olumlu düşündüğünü belirterek, "Türkiye'nin eninde sonunda üyeliğimizi onaylayacağı konusunda iyimserim. Bunun en kısa sürede gerçekleşeceğini umuyorum" dedi.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasının ardından askeri tarafsızlık ilkesinden vazgeçen Finlandiya ve İsveç, Mayıs ayında NATO'ya üyelik başvurusunda bulunmuştu. Finlandiya ve İsveç'in üye olabilmesi için NATO'ya üye 30 ülkenin onayı gerekiyor. Türkiye ve Macaristan, İsveç ile Finlandiya'nın üyeliğine henüz meclis onayı vermemiş son iki ülke konumunda.

Sauli Niinistö Fotoğraf: Heikki Saukkomaa/Lehtikuva/dpa/picture alliance

Finlandiya ve İsveç'in birlikte NATO'ya katılımının tüm ittifakın faydasına olacağını ifade eden Fin lider, "İsveç'le el ele yürümemiz çok önemli. İsveç'in üyeliği hepimiz için önemli" diye konuştu.

Finlandiya Başbakanı Sanna Marin de geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Türkiye ve Macaristan'a çağrıda bulunmuş ve "Şimdi tüm gözler Macaristan ve Türkiye'nin üzerinde. Bu ülkelerin başvurularımızı onaylamasını bekliyoruz. Bunun tercihen daha erken yapılmasının daha geç olmasından daha önemli olduğunu düşünüyorum" demişti.

Stoltenberg Erdoğan ile görüşecek

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Finlandiya ve İsveç'in üyelik süreciyle ilgili olarak Perşembe gününden bu yana Türkiye'de temaslarda bulunuyor. Stoltenberg, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelecek.

Stoltenberg dün İstanbul'da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, İsveç ve Finlandiya'nın Türkiye'ye üçlü memorandum kapsamında verdiği taahhütleri yerine getirdiğini ve artık bu iki ülkeyi NATO'ya tam üye olarak dahil etmenin "vaktinin geldiğini" söylemişti. Ortak basın toplantısında konuşan Çavuşoğlu ise imzalanan üçlü memorandum sonrası İsveç ve Finlandiya tarafından bazı olumlu adımlar atıldığını ancak "tüm unsurların" henüz uygulanmadığını söylemişti.

Türkiye'nin talepleri

İspanya'nın başkenti Madrid'de geçen Haziran ayında imzalanan üçlü memorandum, İsveç ve Finlandiya'nın başta PKK olmak üzere "terör örgütleriyle mücadelede daha somut adımlar atması ve Ankara'ya yönelik silah ambargolarını kaldırması karşılığında" Türkiye'nin de bu iki ülkenin NATO üyeliklerini veto etmemesini öngörüyor. Ankara'nın İsveç ve Finlandiya'dan talep ettiği adımların başında, onlarca "teröristin" Türkiye'ye iadesi geliyor.

Ankara, mutabakat zaptındaki taahhütler İsveç ve Finlandiya tarafından yerine getirilmezse, bu iki ülkenin NATO'ya katılım protokolünün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde onaylanmayacağını duyurmuştu.

İsveç hükümeti Eylül ayı sonunda, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki askeri operasyonlarına tepki olarak 2019'da uygulamaya koyduğu askeri ihracat kısıtlamalarının kaldırıldığını açıklamıştı.

Üyelik sürecine ivme kazandırmayı amaçlayan İsveç Başbakanı Ulf Kristersson da 8 Kasım'da Erdoğan'la görüşmek için Ankara'ya gidecek.

DW,rtr / CÖ,ET