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Üç ülkeden heyetler Mayıs ayında Ankara'da bir araya gelmişti. Fotoğraf: Turkish Presidency/AA/picture alliance
PolitikaTürkiye

Finlandiya Türkiye ve İsveç heyetlerini ağırlayacak

1 saat önce

Finlandiya, bu ay içinde İsveç ve Türkiye heyetlerini ağırlayacağını açıkladı. Üçlü görüşmede Madrid’de imzalanan mutabakat zaptı ele alınacak.

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Finlandiya'nın bu ayın sonunda Türkiye ve İsveç heyetlerini ağırlayacağı belirtildi. Görüşmenin Ağustos ayı içinde gerçekleşeceğini açıklayan Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto, kesin bir tarih vermedi. Bakan, görüşmede üç ülke arasında Haziran ayında imzalanan mutabakat zaptının müzakeresine devam edileceğini belirtti.

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu daha önce yaptığı açıklamada, üç ülkenin temsilcilerinin 26 Ağustos'ta bir araya geleceğini duyurmuştu. Çavuşoğlu, geçen hafta yaptığı açıklamada, İsveç ve Finlandiya'nın henüz mutabakatta taahhüt ettiklerini yerine getirmediğini ve bu yönde atılan bir somut adım görmediklerini belirmişti. Bakan, mutabakat zaptı sonucu kurulan ortak komite toplantısına ilişkin, "Temmuz ayında da bir araya gelme teklifinde bulunduk, çünkü bir an önce hangi adımlar atıldı, atılmadı, neden atılmadı bunları görmek istiyoruz ama bizim için bir zaman baskısı yok. Terörle mücadelede elbette (zaman baskısı) var ama neticede NATO üyesi olmak isteyen ülkeler onlar. Onlar da ağustos ayını teklif ettiler ve 26 Ağustos'ta bu mekanizmanın ilk toplantısını inşallah gerçekleştirecek" diye konuşmuştu.

Türkiye'den "teröristlerin iadesi" şartı

İsveç, Finlandiya ve bu iki ülkenin NATO üyeliklerine karşı çıkan Türkiye; 28 Haziran'da İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen NATO Zirvesi'nde bir üçlü mutabakata imza atmıştı. Mutabakat, İsveç ve Finlandiya'nın başta PKK olmak üzere terörle örgütleriyle mücadelede daha somut adımlar atması ve Ankara'ya yönelik silah ambargolarını kaldırmasını; Türkiye'nin de bu iki ülkenin NATO üyeliklerinin önünü açmasını öngörüyor. Ankara'nın İsveç ve Finlandiya'dan talep ettiği adımların başında, onlarca "teröristin" Türkiye'ye iadesi geliyor.

AFP,DW/SÖ,HT

 

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