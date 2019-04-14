 Finlandiya seçimlerinde zafer kıl payı Sosyal Demokratların | AVRUPA | DW | 15.04.2019

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AVRUPA

Finlandiya seçimlerinde zafer kıl payı Sosyal Demokratların

Finlandiya’da parlamento seçimlerinin galibi aşırı sağcı “Gerçek Finler” partisini kıl payı geride bırakan Sosyal Demokratların oldu. Tek başına çoğunluğu sağlayamayan SPD koalisyon arayışına girecek.

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Antti Rinne liderliğindeki Sosyal Demokrat Parti sandıktan birinci parti olarak çıktı.

Meclisin yeni üyelerini belirlemek üzere sandık başına giden Finlandiya’da zafer oldukça az bir farkla muhalefetteki Sosyal Demokrat Parti’nin (SDP) oldu. Oyların yüzde 17,7’sini alan Sosyal Demokratlar 200 sandalyeli mecliste 40 sandalye elde etti.

Parti Genel Başkanı Antti Rinne, partisinin 1999 yılından bu yana ilk kez sandıktan en güçlü parti olarak çıktığına dikkat çekerek, “geleceğin başbakanının SPD’li olacağını” söyledi.

Seçimlerde en çok oy alan ikinci parti ise, SPD’nin hemen arkasında yalnızca bir sandalye farkla mecliste 39 sandalye elde eden aşırı sağcı “Gerçek Finler” (PS) oldu.

Oyların yüzde 17,5’ini alan Gerçek Finler’in aşırı sağcı lideri Jussi Halla-aho, “kendisi de dahil kimsenin böyle bir sonucu beklemediğini” söyledi. Söz konusu parti, “göçmenlerin oluşturduğu güvenlik risklerine” odaklanan bir seçim kampanyası yürütmüştü.

Finnland: Parlamentswahlen in Helsinki - Juha Sipilä

Başbakan Juha Sipilä, seçimin kaybedeni oldu.

Sosyal Demokrat Parti ve Gerçek Finler'i ise yine oldukça az bir farkla Ulusal Koalisyon Partisi (KOK) takip etti. Mecliste 38 sandalye elde eden KOK, oyların yüzde 17’sini alarak Başbakan Juha Sipilä’nın liberal Merkez Parti'sini (Suomen Keskusta) geride bırakmayı başardı.

Geçen Mart ayında sağlık ve sosyal reform planı parlamentoya takılan Sipilä’nın merkez sağ hükümeti istifa kararı almıştı.

Mayıs ayı sonunda önce bir hükümet kurmayı hedeflediğini açıklayan SPD’nin şimdi koalisyon için kolları sıvaması gerekecek. Yeşiller ve Sol İttifak ile sol bir hükümet için çoğunluğu sağlayamayan SPD’nin Merkez Parti ile koalisyon arayışına girmesi bekleniyor. Sağ popülistlerle bir koalisyon ise olası görülmemekle birlikte ihtimaller arasında yer alıyor.

DW, AFP / SÖ,AÜ

©Deutsche Welle Türkçe

 

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