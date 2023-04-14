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Finladiya-Rusya sınır hattında bir Fin sınır görevlisi - (18.11.2022)
ArşivFotoğraf: Alessandro Rampazzo/AFP/Getty Images
PolitikaFinlandiya

Finlandiya Rusya sınırına çit çekmeye başladı

3 saat önce

Finlandiya, komşusu Rusya sınırına çit çekmeye başladı. Helsinki, Rusya'nın çok sayıda göçmeni sınırlarına yönlendirmesinden endişe ediyor.

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Finlandiya, NATO'ya üye olmasından yaklaşık iki hafta sonra Rusya sınırına tel örgü çekmeye başladı.

Geçen yıl Helsinki hükümeti tarafından onaylanan üç metre yüksekliğindeki çitlerin ilk bölümü başkentin 250 kilometre kuzeydoğusundaki Imatra'da çekiliyor. Maliyeti 380 milyon euro olarak tahmin edilen çitler sınır boyunca bin 300 kilometre uzunluğunda bir hatta konumlandırılacak.

Projesinin sorumlu yöneticisi Ismo Kurki, Cuma günü yaptığı açıklamada amacın olası bir istilayı engellemek olmadığını, daha ziyade en yoğun göçmen akınının beklendiği yaklaşık 200 kilometrelik kısmın güvenliğinin sağlanmasının hedeflendiğini ifade etti.

Finlandiya, Moskova hükümetinin çok sayıda göçmeni sınırlarına yönlendirmesinden endişe ediyor.

"Finlandiya-Rusya sınırındaki durum istikrarlıydı ve şu anda da istikrarlı" ifadelerini kullanan Finlandiya Sınır Muhafızlarından Tuğgeneral Jari Tolppanen, buna rağmen herhangi bir durum değişikliği karşısında ülkesinin sınır üzerinde daha fazla kontrol sahibi olması gerektiğini vurgulayarak, "Finlandiya'nın Rus sınır kontrolüne daha az bağımlı hale gelmesi gerekiyor" diye konuştu.

Finlandiya Sınır Muhafızları'ndan yapılan açıklamada, geçen yıl Finlandiya'nın 30 yasa dışı geçiş kaydettiği, Rusya tarafında ise yaklaşık 800 geçiş girişiminin engellendiği bildirildi.

İskandinav ülkesi Finlandiya, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sonrasında NATO'ya dahil olmuştu.

 

Reuters / TY,ET

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