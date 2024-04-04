Finlandiya Rusya ile sınırları açmıyor

Finlandiya, beş aydır kapalı olan Rusya sınırını bir sonraki duyuruya kadar açmayacağını açıkladı. Rusya yasadışı yollarla göçmenleri Finlandiya'ya göndermekle suçlanıyor.

Finlandiya, Kasım 2023'te kapattığı Rusya sınırının kapalı kalmaya devam edeceğini, aynı zamanda bazı limanlardan girişlerin de sınırlandırılacağını duyurdu. Helsinki, sınırların ne kadar daha kapalı tutulacağı konusunda ise bir tarih vermedi.

Finlandiya, Rusya'dan sığınma başvurusu yapmak için gelen göçmenlerin sayısının artması nedeniyle iki ülke arasındaki tüm sınırları kapatmıştı. Helsinki, Kremlin'i Ortadoğu ve Afrika'dan gelen kişileri yasadışı şekilde Finlandiya geçmesine yardım etmekle suçlamış, bunun da güvenlik tehdidi yarattığını söylemişti.

Kremlin ise bu iddiaları reddetmişti.

Rantanen: Uzun vadeli bir durum

Finlandiya İçişleri Bakanı Mari Rantanen, yaptığı açıklamada "Fin makamları bunu uzun vadeli bir durum olarak görüyor" ifadelerini kullandı. Rantanen, geçen süreçte durumun değiştiği sonucuna varmalarını sağlayacak bir şey görmediklerini belirtti.

Fin hükümeti, Şubat ayında Rusya ile sınırların kapatılmasının 14 Nisan'a kadar süren bir uygulama olacağını duyurmuştu.

Finlandiya Başbakanı Petteri Orpo da geçen yıl Rusya'nın sığınmacıların Finlandiya'ya geçmesine yardım ettiğini öne sürmüş ve bunu "etki operasyonu" ve "hibrit saldırı" olarak tanımlamıştı. Orpo, açıklamasında Rus yetkililerin göçmenlere sınıra kadar eşlik ettiğini ifade etmişti.

NATO'nun Rusya'yla en uzun sınırı 1.340 kilometre ile Finlandiya'da. Helsinki, Rusya'yı Finlandiya'nın NATO üyeliği sebebiyle anlaşmazlık çıkarmakla suçluyor. Finlandiya Nisan 2023'te NATO'ya üye olmuştu.

Finlandiya ise bu tutumu ile sığınma talebinde bulunmak isteyen göçmenleri engellediği için uluslararası hukuk tehlikeye sokmakla itham ediliyor. Ancak Helsinki yönetimi sığınmacıların hava ya da deniz yoluyla gelerek sığınma talebinde bulunabileceğini savunuyor.

DW, Reuters / EÇ, HS

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