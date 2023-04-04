Finlandiya NATO'nun 31'inci üyesi oldu

NATO'nun Brüksel'deki karargahında düzenlenen toplantıda formalitelerin tamamlanmasının ardından Finlandiya İttifak'a tam üye oldu. Finlandiya, İsveç'in üyeliği için destek vurgusu yaptı.

NATO dışişleri bakanlarının Brüksel'deki NATO karargahında düzenlediği toplantıda formalitelerin tamamlanmasının ardından Finlandiya İttifak'a tam üye oldu.

Türkiye'nin resmi onay belgesini toplantıda hazır bulunan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'a teslim etmesinin ardından Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto'nun da ülkesinin resmi katılım belgesini Blinken'a vermesiyle formaliteler tamamlanmış oldu. ABD Dışişleri Bakanlığı, NATO'nun Kurucu Antlaşmasına göre ittifakla ilgili belgelerin kayıt altına alınmasından sorumlu merci konumunda bulunuyor.

Üyeliğin resmiyet kazanmasının ardından Finlandiya bayrağı, NATO Karargahı önünde diğer 30 üye bayrağının yanında göndere çekilecek. Bayraklar alfabetik sıraya göre dizili olduğundan Finlandiya bayrağı Estonya ve Fransa bayraklarının arasında yer alacak.

Finlandiya'dan İsveç vurgusu

Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, ülkesinin tam üyeliğinin resmiyet kazanmasının ardından yaptığı açıklamada, üyelik için birlikte başvurdukları İsveç'e destek vurgusu yaptı. İsveç'in NATO'ya üye olması için "yorulmaksızın" çalışacakları sözünü veren Niinistö, "Finlandiya'nın üyeliği, İsveç üye olmadan tamamlanmayacaktır" dedi.

İki ülke, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasının ardından askeri tarafsızlık ilkesinden vazgeçerek geçen yıl Mayıs ayında NATO'ya üyelik için birlikte başvuruda bulunmuştu. Türkiye ve Macaristan'ın itirazları nedeniyle uzayan süreç sonunda Türk ve Macar meclislerinden Finlandiya'ya onay çıkmıştı. İki ülke İsveç'e ise henüz onay vermiş değil.

Bir ülkenin NATO'ya üye olabilmesi için Finlandiya'nın da katılmasının ardından üye 31 ülkenin de onayı gerekiyor. Finlandiya Dışişleri Bakanı Haavisto, "ülkesinin NATO üyesi olarak ilk icraatı" diye nitelendirdiği adımla Finlandiya'nın İsveç'in üyelik başvurusunu onayladığına dair belgeyi de Blinken'a teslim etti.

rtr,dpa/BK,BÖ

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