Finlandiya-Estonya boru hattında sabotaj şüphesi

Finlandiya hükümeti, ülkeyi Estonya ile Baltık Denizi altından bağlayan doğal gaz boru hattı ve telekomünikasyon kablosunda oluşan hasarın kasıtlı bir eylem olabileceğini açıkladı. NATO iki üyeye destek verdi.

Finlandiya ile Estonya’yı Baltık Denizi altından bağlayan sualtı doğal gaz boru hattı "Balticconnector"ın Pazar günü kapatılmasının ardından bugün Finli yetkilerden açıklama geldi.

Finlandiya Başbakanı Petteri Orpo düzenlediği basın toplantısında soruşturmanın henüz erken aşamada olduğunu belirtmekle birlikte, gaz sızıntısının "dış etkenlerden" kaynaklanmasının muhtemel olduğunu söyledi.

Fin hükümetinin olayı başından beri takip ettiğini ve ortaklarını bilgilendirdiklerini aktaran Orpo, 77 kilometrelik boru hattındaki hasar "endişe verici" olmasına rağmen Finlandiya'nın enerji tedarikinin istikrarlı olduğunu, telekomünikasyon kablosundaki hasarın da Finlandiya'nın genel iletişim bağlantılarını etkilemeyeceğini belirtti. Finlandiya Başbakanı, hasara neyin ya da kimin neden olduğuna dair sonuçlar çıkarabilmek için erken olduğunu da sözlerine ekledi.

Fin işletmeci Gasgrid hattın onarımının aylar alabileceğini açıklamıştı.

Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinisto da öncesinde yaptığı yazılı açıklamada boru hattı ve iletişim kablosunun zarar görmesinin "dış etkenlerden" kaynaklanmasının muhtemel olduğunu belirtti. Niinisto hasarın nedeninin henüz netleşmediğini aktardı.

Finlandiya Başbakanı Petteri Orpo Fotoğraf: Jussi Nukari/Lehtikuva/picture alliance

NATO'dan destek açıklaması

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO'nun hasara dair elindeki bilgileri paylaştığını ve müttefiklerini desteklemeye hazır olduğunu açıkladı. Finlandiya NATO'ya Nisan ayında katılmıştı. Estonya da 2004 yılında bu yana ittifakın üyesi konumunda.

Finlandiya'daki Inkoo ile Estonya'daki Paldiski'yi Finlandiya Körfezini geçerek birbirine bağlayan boru hattı 2020 yılında devreye girmişti. Balticconnector, bölgedeki gaz piyasalarının entegrasyonunu sağlamak ve bölge ülkelerine arz esnekliği sağlamak üzere açılmıştı.

Baltık Denizi altından Rusya ve Almanya’yı birbirine bağlayan Kuzey Akım boru hatları, geçen yıl Eylül ayında meydana gelen patlamalarla devre dışı kalmış, yetkililer sabotaj açıklaması yapmıştı. Ancak soruşturmalardan halen kesin bir sonuç çıkmadı.

rtr / SSB, BK