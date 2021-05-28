Finlandiya Başbakanı'na kahvaltı masrafı soruşturması

Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, Iltalehti gazetesinde yer alan bir habere göre, resmi konutunda yaşamasına rağmen her ay ailesinin kahvaltı masrafı olarak 300 euro ödeme talep etmesi nedeniyle zor günler geçiriyor.

Muhalefet konuyla ilgili olarak Başbakan'ı eleştirirken, 35 yaşındaki Başbakan Marin ise bu ek ödemenin önceki başbakanlara da verildiğini savundu. Marin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Başbakan olarak ben ne bu ödeneği talep ettim ne de bu konuda bir karar verdim" dedi.

Hukukçular: Anasaya aykırı olabilir

Finlandiya basınına konuşan hukukçular, vergi mükelleflerinin ödediği parayla başbakanın kahvaltısının ödenmesinin ülkenin anayasasına aykırı olabileceğini ifade etti. Konuyla ilgili soruşturma başlatan Finlandiya Polisi'nden yapılan açıklamada "Başbakanlık ödeme kanunundaki maddelerin buna izin vermediği görüldüğü halde Başbakan'a bazı yemekler için geri ödeme yapılmış" denildi.

Dedektif Teemu Jokinen soruşturmanın Başbakanlık ofisindeki karar verici konumdaki idari personele odaklanacağını ve Başbakan ile bağlantılı olmayacağını aktardı.

Başbakan Marin ise soruşturmayı memnuniyetle karşıladığını ve soruşturma sürecinde ödemeyi talep etmeyeceğini söyledi.

Sosyal Demokrat politikacı göreve geldiği Aralık 2019'dan bu yana güçlü bir kamuoyu desteğine sahip bulunuyor. Merkez-Sol Koalisyon Finlandiya'nın Avrupa'daki en düşük koronavirüs enfeksiyon rakamlarına sahip olması nedeniyle, kamuoyu nezdinde büyük itibar sağlamış durumda. Ancak 13 Haziran'da yapılacak yerel seçimler öncesi anketler, Marin'in partisinin oylarının muhalefetin gerisinde kaldığını gösteriyor Ayrıca seçimlerde aşırı sağ partinin de oylarını arttırması bekleniyor.

AFP / SSB,ET

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