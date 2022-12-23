"Basın yoluyla terör örgütü propagandası yapmak" iddiasıyla yargılanan TTB Başkanı Fincancı'nın tutukluluk halinin devamına karar verildi. Bir sonraki duruşma 29 Aralık'ta.

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı'nın, "basın yoluyla terör örgütü propagandası yapmak" iddiasıyla yargılandığı davada mahkeme ara kararını açıkladı.

Buna göre Fincancı'nın tutukluluk hali devam edecek. Duruşma 29 Aralık'a ertelendi.

Duruşmada mütalaasını açıklayan savcı, Fincancı'nın 7,5 yıla kadar hapsini ve tutukluluk halinin devamını talep etti.

TTB Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı, sınır ötesi operasyonlarda kimyasal gaz kullanıldığı iddialarıyla ilgili yaptığı açıklama nedeniyle, "basın yoluyla terör örgütü propagandası yapmak" iddiasıyla İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi’nde ilk kez hâkim karşısına çıktı.

"İddiaları soruşturmayıp, linç girişimini başlattılar"

Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı, mahkemedeki beyanında şunları söyledi:

"Bir hekim, sesini duyuramayanların avukatı olmalı. Zarar verenin değil, görünür kılanın cezalandırıldığı bir ortamda ne yazık ki zorunlu emekliliğim geldiği için emekli oldum. Almanya'dan döndüğüm halde kaçacağım ihtimaliyle beni tutukladılar. Adli tıp uzmanlığıma rağmen, iddiaları soruşturmayıp, linç girişimini başlattılar. Bir adli tıp uzmanı olarak sorulan görüşüm, kriminalize edilmek istenmekte. Propaganda iddiasıyla yargılandığım yayın, 7 dakikalık bir konuşmadır. Bana sorulan sorulara yanıt verdim. Yayında kısaca bir ön tanıdan bahsettim. Videoda, karanlık bir ortamda görünen kişilere etki eden maddeler vardı. Videodaki kişide ağzından gelen kanlı köpükler ve ani kasılmalar vardı. Videodaki belirtiler üzerine yaptığım, belli ki bir toksik oluştuğu üzerine yaptığım konuşma bir ön tanıdır."

Yayın organının niteliği üzerinden bilimsel açıklamalarının suç sayıldığını ifade eden Korur Fincancı, "Bir insan hakları savunucu olarak hangi kanala, kimin yayınına bağlandığım benim için önemli değildir. Hak kullanımı suç olarak tanımlanamaz" dedi.

Avukatlardan beraat talebi

Duruşmada beyanda bulunan Fincancı'nın avukatları, müvekkillerinin tutukluluğunun hukuka aykırı olduğunu belirterek, söz konusu suçlamanın, Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı'nın, yayınına katıldığı yayın kuruluşunun niteliği nedeniyle yapıldığını iddia etti. Avukatlar, Fincancı'nın tahliyesine karar verilmesini talep etti.

Avukat beyanlarının ardından mütalaasını açıklayan duruşma savcısı, Fincancı'nın iddianamedeki suç ile 7,5 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti. Savcı, Fincancı'nın tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istedi.

Ne olmuştu?

TTB Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı, katıldığı bir televizyon programında, “Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) sınır ötesindeki operasyonlarda kimyasal gaz kullanmış olabileceği” iddiasını dile getirdiği gerekçesiyle 26 Ekim günü İstanbul’da gözaltına alınmış ve Ankara’ya götürülmüştü. 27 Ekim'de nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanan Fincancı hakkında, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca iddianame düzenlenmişti.

İddianamede, Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı’nın, “basın yoluyla terör örgütü propagandası yapmak” iddiasıyla 1,5 yıldan 7,5 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti. Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi yetkisizlik kararı vererek iddianameyi İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi’ne göndermişti. İddianame, İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilmişti.

DW,ANKA / TY,ET