  1. İçeriğe git
  2. Ana menüye git
  3. DW'nin diğer sayfalarına git
Güncel Videolar
Öne çıkan konular
Türkiye Ekonomisi
Enerji Krizi
Ukrayna Savaşı
Tutuklu TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı
Arşiv - Şebnem Korur FincancıFotoğraf: privat
Hukuk ve AdaletTürkiye

Fincancı'nın tutukluluk hali devam edecek

2 saat önce

"Basın yoluyla terör örgütü propagandası yapmak" iddiasıyla yargılanan TTB Başkanı Fincancı'nın tutukluluk halinin devamına karar verildi. Bir sonraki duruşma 29 Aralık'ta.

https://p.dw.com/p/4LMwt

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı'nın, "basın yoluyla terör örgütü propagandası yapmak" iddiasıyla yargılandığı davada mahkeme ara kararını açıkladı.

Buna göre Fincancı'nın tutukluluk hali devam edecek. Duruşma 29 Aralık'a ertelendi.

Duruşmada mütalaasını açıklayan savcı, Fincancı'nın 7,5 yıla kadar hapsini ve tutukluluk halinin devamını talep etti.

TTB Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı, sınır ötesi operasyonlarda kimyasal gaz kullanıldığı iddialarıyla ilgili yaptığı açıklama nedeniyle, "basın yoluyla terör örgütü propagandası yapmak" iddiasıyla İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi’nde ilk kez hâkim karşısına çıktı.

"İddiaları soruşturmayıp, linç girişimini başlattılar"

Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı, mahkemedeki beyanında şunları söyledi:

"Bir hekim, sesini duyuramayanların avukatı olmalı. Zarar verenin değil, görünür kılanın cezalandırıldığı bir ortamda ne yazık ki zorunlu emekliliğim geldiği için emekli oldum. Almanya'dan döndüğüm halde kaçacağım ihtimaliyle beni tutukladılar. Adli tıp uzmanlığıma rağmen, iddiaları soruşturmayıp, linç girişimini başlattılar. Bir adli tıp uzmanı olarak sorulan görüşüm, kriminalize edilmek istenmekte. Propaganda iddiasıyla yargılandığım yayın, 7 dakikalık bir konuşmadır. Bana sorulan sorulara yanıt verdim. Yayında kısaca bir ön tanıdan bahsettim. Videoda, karanlık bir ortamda görünen kişilere etki eden maddeler vardı. Videodaki kişide ağzından gelen kanlı köpükler ve ani kasılmalar vardı. Videodaki belirtiler üzerine yaptığım, belli ki bir toksik oluştuğu üzerine yaptığım konuşma bir ön tanıdır."

Yayın organının niteliği üzerinden bilimsel açıklamalarının suç sayıldığını ifade eden Korur Fincancı, "Bir insan hakları savunucu olarak hangi kanala, kimin yayınına bağlandığım benim için önemli değildir. Hak kullanımı suç olarak tanımlanamaz" dedi.

Avukatlardan beraat talebi

Duruşmada beyanda bulunan Fincancı'nın avukatları, müvekkillerinin tutukluluğunun hukuka aykırı olduğunu belirterek, söz konusu suçlamanın, Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı'nın, yayınına katıldığı yayın kuruluşunun niteliği nedeniyle yapıldığını iddia etti. Avukatlar, Fincancı'nın tahliyesine karar verilmesini talep etti.

Avukat beyanlarının ardından mütalaasını açıklayan duruşma savcısı, Fincancı'nın iddianamedeki suç ile 7,5 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti. Savcı, Fincancı'nın tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istedi.

Ne olmuştu?

TTB Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı, katıldığı bir televizyon programında, “Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) sınır ötesindeki operasyonlarda kimyasal gaz kullanmış olabileceği” iddiasını dile getirdiği gerekçesiyle 26 Ekim günü İstanbul’da gözaltına alınmış ve Ankara’ya götürülmüştü. 27 Ekim'de nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanan Fincancı hakkında, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca iddianame düzenlenmişti.

İddianamede, Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı’nın, “basın yoluyla terör örgütü propagandası yapmak” iddiasıyla 1,5 yıldan 7,5 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti. Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi yetkisizlik kararı vererek iddianameyi İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi’ne göndermişti. İddianame, İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilmişti.

 

DW,ANKA / TY,ET

Sonraki bölüme git DW Gündemi

DW Gündemi

Paris'te Ahmet Kaya Kürt Kültür Merkezi'ne silahlı saldırı

Suç2 saat önce
Sonraki bölüme git Daha fazla DW içeriği

Daha fazla DW içeriği

Yolsuzlukla suçlanan AP Başkan Yardımcısı Eva Kaili ve partneri Francesco Giorgi

Senaryo gibi yolsuzluk: Eva Kaili skandalı

Senaryo gibi yolsuzluk: Eva Kaili skandalı

Politika3 saat önce
Almanya'nın başkenti Berlin'de bulunan Göç İdaresi Dairesi

Türkiye'den Almanya'ya ilticada yüzde 216 artış

Türkiye'den Almanya'ya ilticada yüzde 216 artış

Politika10 saat önce
external

Ayşenur Arslan: Tazminat davası açacağım

Ayşenur Arslan: Tazminat davası açacağım

Hukuk ve Adalet21 saat önce04:07 dak.
external

Süleyman Soylu'nun İBB hamlesi

Süleyman Soylu'nun İBB hamlesi

Politika22 saat önce04:08 dak.
external

Rusya'daki askeri seferberlikten kaçanlar anlatıyor

Rusya'daki askeri seferberlikten kaçanlar anlatıyor

Politika23 saat önce06:33 dak.

Asgari ücret açlık sınırında

Asgari ücret açlık sınırında

Ekonomi22 Aralık 2022
Ana sayfaya dön