Fincancı'nın TTB başkanlığına son verilmesi için davaname

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, TTB ve Şebnem Korur Fincancı aleyhine hazırladığı davaname tamamlandı. Savcılık, TTB yönetimi ile Başkan Korur Fincancı'nın görevine son verilmesini talep ediyor.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Türk Tabipleri Birliği (TTB) ve TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı hakkında bir davaname hazırladı. Cumhuriyet Savcısı Murat Yıldırım tarafından hazırlanan davanamede TTB Merkez Konsey Başkanlığı üyeleri ile TTB Merke Konsey Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın görevine son verilmesi talep edildi.

Davanamenin, "Dava Konusu Olay" kısmında "Davalı Rasime Şebnem Korur"un, "Medya Haber TV'ye 19/10/2022 tarihinde, 'Şebnem Korur Fincanci / TTB Merkez Konseyi Başkanı' sıfatıyla canlı bağlantı yaptığı, ihbara konu görüntü içeriğinde Türk Silahlı Kuvvetlerinin zehirli, kimyasal, toksik gazlar kullanmak suretiyle yasaklı, kimyasal silahlar kullandığı, yine 'Zap'ta Kimyasal Silahla Gerillalar Katledildi' arka fon resmi kullanan ana haber spikerine canlı yayında açıklamalarda bulunduğunun tespit edildiği..." kaydedildi.

Davanamede ayrıca, Korur Fincancı'nın başkanı olduğu "Türk Tabipler Birliğinin, 6023 Sayılı Türk Tabipler Birliği Kanunu şeklinde mevzuatının olduğu, ilgili kanunun 3. maddesi uyarınca 'Türk Tabipler Birliği ve Tabip Odaları kuruluş amacı dışında faaliyette bulunamazlar' şeklinde genel faaliyet amacının açıkça belirlendiği, aynı kanunun 1. maddesi kapsamında ise 'Türk Tabipler Birliği'nin tabipler arasındaki mesleki deontolojiyi ve dayanışmayı korumak ve meslek mensuplarının hak ve yararlarını korumak amacıyla' kurulduğunun belirtildiği, aynı kanunun ek 2. maddesinin 2. fıkrası kapsamında, 'Amaçları dışında faaliyet gösteren Türk Tabipler Birliği'nin merkez ve tabip odalarındaki sorumlu organlarının görevlerine son verilmesine ve yerlerine yenilerinin seçilmesine bulundukları yer Cumhuriyet Savcısının istemi üzerine o yerdeki Asliye Hukuk Mahkemesince karar verilir' şeklinde ayrı bir düzenlemenin olduğu" vurgulandı.

DW / ET,TY