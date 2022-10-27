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Fotoğraf: ANKA
PolitikaTürkiye

Fincancı protestosuna polis müdahalesi

14 dakika önce

İstanbul'da TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın gözaltına alınmasını protesto etmek isteyen gruba polis müdahale etti. Çok sayıda kişi gözaltına alındı.

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Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı'nın, kimyasal silah kullanımına ilişkin yaptığı açıklamalar nedeniyle gözaltına alınmasına yönelik tepkiler sürüyor. 

İstanbul Emek, Barış ve Demokrasi Güçleri ile Kadınlar Birlikte Güçlü Platformu da İstanbul Kadıköy'deki Süreyya Operası önünde protesto gösteri düzenlemek istedi. TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Fincancı'nın gözaltına alınmasını protesto etmek için alana toplanan gruba polis müdahale etti. Emniyet güçleri göstericilerin açıklama yapmasına izin vermedi.

Çevrede yoğun güvenlik önlemi alan çevik kuvvet ekipleri, kaymakamlığın ilçede eylem yasağı kararı aldığını bildirerek açıklama yapılmasına izin verilmeyeceğini belirtti.

Polis, göstericilere izin vermedi
Polis, göstericilere izin vermediFotoğraf: ANKA

Bu sırada bir kadın yurttaş, "Kaymakamlık kararının bizim eylemimizle, basın açıklamamızla herhangi bir ilgisi yok. Biz Şebnem Korur Fincancı ile dayanışmak için buradayız. Serbest bırakılmasını istiyoruz hocamızın. O insan haklarını savunduğumu gibi, biz de onun haklarını savunuyoruz. Böyle bir şey olamaz. Şebnem Korur Fincancı derhal serbest bırakılsın. Gözaltına alınan gazeteciler derhal serbest bırakılsın" dedi.

İstanbul Emek, Barış ve Demokrasi Güçleri ile Kadınlar Birlikte Güçlü Platformu'ndan yurttaşlar, sloganlar atmaya başlayınca polis sert müdahale etti. Olay sırasında gazetecilere de müdahale eden polisler, gazetecileri alandan uzaklaştırarak, görüntü alınmasını engelledi. Onlarca kişi ise gözaltı araçlarına bindirilerek götürüldü.

ANKA/TY,ET

 

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