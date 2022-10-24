Filiz Saraç İstanbul Barosu'nun ilk kadın başkanı oldu

İstanbul Barosu 52. Genel Kurulu'nda, Önce İlke Çağdaş Avukatlar Grubu başkan adayı avukat Filiz Saraç Baro Başkanı seçildi. Saraç, 144 yıllık İstanbul Barosu'nun ilk kadın başkanı oldu.

Hukuk ve Adalet

Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen İstanbul Barosu olağan genel kurul toplantısında Baro Başkanlığı seçimi yapıldı.

9 aday arasında yarışan Önce İlke Çağdaş Avukatlar Grubu adayı Filiz Saraç başkan seçildi. Böylelikle 144 yıllık İstanbul Barosu tarihinde ilk kez bir kadın, başkan seçilmiş oldu.

Saraç, sonuçların açıklanmasının ardından yaptığı konuşmada, "Bana bu onuru yaşatan bütün meslektaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi.

Saraç, şunları söyledi:

"İstanbul Barosu 144 yıllık tarihiyle hak mücadelesinin simgesidir. Cumhuriyetimizin 100'üncü yılına girerken, 144 yıllık baromuzun ilk kadın başkanı olmanın onurunu yaşatan İstanbul Baro’muza teşekkür ediyorum. Atatürk ve Cumhuriyetin kazanımları sayesinde bugün bu onuru yaşıyorum. Huzurunda saygıyla eğiliyorum."

Seçimde 9 aday yarıştı

Önce İlke Çağdaş Avukatlar Grubu'ndan Filiz Saraç, Önce İlke Çağdaş Avukatlar Grubu Yükseliş Hareketi'nden Hasan Kılıç, Avukat Hakları Grubu'ndan Gökhan Ahi, İstanbul Milliyetçi Avukatlar Grubu'ndan Hakan Çatak, Bağımsız Avukatlar Grubu'ndan Gülden Sönmez, Önce Avukat Grubu'ndan Elif Görgülü, Genç Hukuk Hareketi Grubu'ndan Türkan Kara, İstanbul Avukatlar Birliği'nden Metin Uraçin ve Avukat Mert Er Karagülle başkan olmak için yarıştı.

Seçimlerde 56 bin 944 avukatın oy kullanma hakkı bulunurken, oy işlemi için 144 sandık kuruldu. Oy kullanma için avukatların yoğun ilgi gösterdiği gözlemlendi.

ANKA,DHA/TY,ET