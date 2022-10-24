  1. İçeriğe git
  2. Ana menüye git
  3. DW'nin diğer sayfalarına git
Öne çıkan konular
Türkiye Ekonomisi
Ukrayna Savaşı
Filiz Sarac
Filiz SaracFotoğraf: DHA
Hukuk ve AdaletTürkiye

Filiz Saraç İstanbul Barosu'nun ilk kadın başkanı oldu

3 saat önce

İstanbul Barosu 52. Genel Kurulu'nda, Önce İlke Çağdaş Avukatlar Grubu başkan adayı avukat Filiz Saraç Baro Başkanı seçildi. Saraç, 144 yıllık İstanbul Barosu'nun ilk kadın başkanı oldu.

https://p.dw.com/p/4IaNP

Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen İstanbul Barosu olağan genel kurul toplantısında Baro Başkanlığı seçimi yapıldı.

9 aday arasında yarışan Önce İlke Çağdaş Avukatlar Grubu adayı Filiz Saraç başkan seçildi. Böylelikle 144 yıllık İstanbul Barosu tarihinde ilk kez bir kadın, başkan seçilmiş oldu.

Saraç, sonuçların açıklanmasının ardından yaptığı konuşmada, "Bana bu onuru yaşatan bütün meslektaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi.

Saraç, şunları söyledi:

"İstanbul Barosu 144 yıllık tarihiyle hak mücadelesinin simgesidir. Cumhuriyetimizin 100'üncü yılına girerken, 144 yıllık baromuzun ilk kadın başkanı olmanın onurunu yaşatan İstanbul Baro’muza teşekkür ediyorum. Atatürk ve Cumhuriyetin kazanımları sayesinde bugün bu onuru yaşıyorum. Huzurunda saygıyla eğiliyorum."

Seçimde 9 aday yarıştı

Önce İlke Çağdaş Avukatlar Grubu'ndan Filiz Saraç, Önce İlke Çağdaş Avukatlar Grubu Yükseliş Hareketi'nden Hasan Kılıç, Avukat Hakları Grubu'ndan Gökhan Ahi, İstanbul Milliyetçi Avukatlar Grubu'ndan Hakan Çatak, Bağımsız Avukatlar Grubu'ndan Gülden Sönmez, Önce Avukat Grubu'ndan Elif Görgülü, Genç Hukuk Hareketi Grubu'ndan Türkan Kara, İstanbul Avukatlar Birliği'nden Metin Uraçin ve Avukat Mert Er Karagülle başkan olmak için yarıştı.

Seçimlerde 56 bin 944 avukatın oy kullanma hakkı bulunurken, oy işlemi için 144 sandık kuruldu. Oy kullanma için avukatların yoğun ilgi gösterdiği gözlemlendi.

ANKA,DHA/TY,ET

 

Sonraki bölüme git Bu konuda daha fazla içerik

Bu konuda daha fazla içerik

Barolar Cumhurbaşkanlığına karşı dava açtı

Barolar Cumhurbaşkanlığına karşı dava açtı

İstanbul, Ankara, Antalya ve Mersin baroları, İstanbul Sözleşmesinin "feshi"ne yönelik Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine karşı Danıştay'a dava başvurusunda bulundu.
Politika22 Mart 2021
Çağlayan Adliyesi'ndeki protesto mitingine binlerce avukat katıldı

Binlerce avukat Savunma Mitingi'nde buluştu

Binlerce avukat Savunma Mitingi'nde buluştu

Baroların yapısını değiştirme planlarını protesto için Çağlayan Adliyesi’nde düzenlenen Savunma Mitingi'ne binlerce avukat katıldı. İstanbul Barosu Başkanı Durakoğlu, bunun "anayasaya aykırılığını kanıtlayacağız" dedi.
Politika30 Haziran 2020
Sonraki bölüme git İlgili İçerikler

İlgili İçerikler

Sonraki bölüme git DW Gündemi

DW Gündemi

Kozlu: TTK yöneticileri yargı karşısına çıkıyor

Hukuk ve Adalet6 dakika önce
Sonraki bölüme git Daha fazla DW içeriği

Daha fazla DW içeriği

Ukraine | Krieg | Ukrainische Flagge im Dorf Dolyna

Putin'in sıkıyönetim kararı: "Çaresizliğin göstergesi"

Putin'in sıkıyönetim kararı: "Çaresizliğin göstergesi"

Politika23 Ekim 2022

Mısır yeşil hidrojen açılımına hazırlanıyor

Mısır yeşil hidrojen açılımına hazırlanıyor

İklim23 Ekim 2022

Buzulların erimesi pandemilere neden olabilir mi?

Buzulların erimesi pandemilere neden olabilir mi?

Doğa ve Çevre22 Ekim 2022
Amasra'daki madende yaşanan kazada hayatını kaybeden üç işçinin mezarı

CHP raporu: Yanlış havalandırma can kaybını artırdı

CHP raporu: Yanlış havalandırma can kaybını artırdı

Felaket22 Ekim 2022
external

Musa Anter davası "Zaman aşımına" uğradı: Ailenin umudu AYM

Musa Anter davası "Zaman aşımına" uğradı: Ailenin umudu AYM

Hukuk ve Adalet21 Ekim 202203:18 dak.

İran ve Venezuela'nın petrolleri dünyayı rahatlatır mı?

İran ve Venezuela'nın petrolleri dünyayı rahatlatır mı?

Ekonomi21 Ekim 2022
Ana sayfaya dön